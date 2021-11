Rainbow Six Extraction revela su nueva fecha de lanzamiento

Han dado a conocer que la nueva fecha de lanzamiento del juego Rainbow Six Extraction, luego de que a mediados de este año anunció su retraso, pues originalmente el videojuego iba a salir para el mes de septiembre pero ahora han revelado la nueva fecha.

Y es que, la empresa Ubisoft presentó a través de YouTube una nueva sorpresa a los usuarios con un tráiler donde dan a conocer un adelanto del juego, así como la fecha de su lanzamiento que será el próximo 20 de enero de 2022.

Estará disponible en Xbox Series X y S, así como Xbox One, PS5, PS4, Stadia, Windows PC, Amazon Luna y Ubisoft+. Anteriormente en La Verdad Noticias te compartimos la fecha de estreno de un juego en Xbox y PlayStation, pues Among Us llegará a las consolas.

Rainbow Six Extraction confirma fecha de lanzamiento

Ubisoft también anunció además de la fecha de lanzamiento que será en el 2022, sobre una edición estándar del juego, pues se puede adaptar en todo el mundo así como en las plataformas, pero con ciertas restricciones.

Cabe mencionar que el videojuego fue uno de los grandes anuncios de la empresa en el E3 2021, del posible sucesor de su exitoso juego “Rainbow Six Siege'', pues en el 2020 se reveló que fue jugado por más de 55 millones de personas en el mundo.

¿En qué consiste el Buddy Pass del videojuego?

En el adelanto del juego, también dieron a conocer las promociones que tendrá en sus primeros días de lanzamiento como el Buddy Pass, que permitirá a los jugadores invitar a sus amigos que no tengan título a jugar de manera gratuita por 14 días.

Han revelado que cada edición desbloqueará dos fichas, un pase gratis que no será exclusivo de alguna versión especial. Por otro lado, los pedidos del juego desbloquearán el paquete de cosméticos de Orbital Decay para los avatares.

Mientras quienes jueguen Rainbow Six Siege y el juego Rainbow Six Extraction podrán recibir el paquete United Front que desbloqueará la lista de 18 operadores de los juegos.

