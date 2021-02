ROBAN código de The Witcher 3 y Cyberpunk 2077 tras hackeo a CD Projekt

CD Projekt RED es noticia de nuevo esta semana tras confirmar que han sido blanco de un ataque de ransomware, hackeo que ha dado acceso a una larga cantidad de datos de los empleados de la compañía así como el código de The Witcher 3, Thronebreaker: The Witcher Tales y Cyberpunk 2077.

CD Projekt anunció en redes haber sido víctima de un ataque ransomware que ha puesto en riesgo los códigos de The Witcher 3 y Cyberpunk 2077.

De acuerdo al reporte de los desarrolladores los hackers les habrían dado 48 horas para cumplir con sus demandas por lo que CD Projekt enfrenta ahora la posibilidad de que se filtre el contenido de The Witcher 3 y Cyberpunk 2077 en línea.

Y es que el tiempo límite ha terminado para CD Projekt por lo que se cree que los hackers intentarán vender los códigos de The Witcher 3 y Cyberpunk 2077 para sacar provecho antes de liberarlos de forma masiva.

Segun medios especializados en videojuegos, ya existen ofertas empezando desde un millón de dólares por el paquete completo robado a CD Projekt, que se rumora incluye el upgrade para las consolas de nueva generación de The Witcher 3.

7 millones por códigos de Witcher 3 y Cyberpunk 2077

Las ofertas no terminan ahí ya que en esta ilegal subasta los hackers han establecido que quien ofrezca 7 millones de dólares ganaría de manera inmediata los códigos de The Witcher 3 y Cyberpunk 2077.

CD Projekt no se ha pronunciado aún sobre esta situación sin embargo publicó en Twitter una actualización asegurando a sus ex empleados que no han encontrado evidencia de que su información personal haya sido accesada sin embargo les pidieron tomar precauciones.

Es así que este es un nuevo golpe para CD Projekt tras la controversia que generó el lanzamiento de Cyberpunk 2077 en consolas. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca las noticias relacionadas para traerte lo más reciente del predicamento que enfrentan los desarrolladores de The Witcher 3.

