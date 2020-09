RIDE 4 es el mejor regreso de Milestone en la serie de larga duración

Desde sus inicios, la serie RIDE ha sido un gran esfuerzo por ser todo en carreras de motos para todos los jugadores. Su naturaleza basada en la simulación se configuró para ser más divertida en la pista, mientras que las campañas en general luchaban por ser más que una serie de carreras y menús que cumplían su cometido, pero que no inspiraban mucho al jugador para seguir avanzando.

RIDE 2 ayudó a aliviar esto hasta cierto punto al agregar más modificaciones de bicicleta basadas en el rendimiento para mantener las cosas interesantes, mientras que RIDE 3 agregó un editor de colores para lograr un nuevo nivel de personalización de bicicletas en la serie.

RIDE 4 se trata de mantener lo que funcionó antes, pero hacer que el juego de carreras principal sea mucho más divertido de disfrutar. Eso siempre ha sido un problema con la serie porque no importa qué tan bien se vean o se jueguen los juegos, había una clara falta de emoción con el juego de carreras principal. Si bien la acción fue técnicamente buena, hubo una falta de vida real en la acción. Los rivales nunca probaron tu temple, pero el manejo sí lo hizo, y fue necesario algunos ajustes para que las cosas se sintieran cómodas. Afortunadamente, con el tiempo, Milestone trabajó para hacer que el juego fuera más divertido y RIDE 4 es la entrada que mejor se juega hasta ahora.

RIDE 4 se puede disfrutar más que los juegos previos.

Mileston retoma la esencia con RIDE 4

Hay tres circuitos para jugar en una sola carrera o en formato de carrera. Hay pros y contras en cada estilo de juego. El modo carrera ha pasado de ser un mar de carreras a un mar de variedad, con carreras, contrarreloj y eventos de carreras de obstáculos que se ofrecen. Esto nos recuerda una comparación inmediata con Project Gotham Racing, que se destacó cuando se trataba de ofrecer una combinación de eventos de conducción y / o carreras para garantizar que nada envejeciera. También de manera similar a la PGR, tiene puntajes de oro, plata y bronce que cumplir para progresar, y esto funciona de la misma manera que lo anima a ir por el oro, pero le permite pasar con un bronce laxo con un poco de prueba y error.

Lo más interesante que encontré con esta configuración es que usar este estilo para un juego centrado en la simulación requiere una mentalidad diferente a la de un juego de estilo arcade. Incluso con una combinación de asistencias, no puedes correr tan descuidadamente como lo harías en un juego como PGR. Allí, todavía tienes que tener algo de cuidado con la forma en que corres, pero tienes más libertad de acción en ese tipo de juego. Aquí, debes tener en cuenta dónde te encuentras, tus rivales en relación contigo y las condiciones de la carretera. Al igual que hizo PGR 4 hace 13 años, RIDE 4 tiene como objetivo ofrecer una acción desafiante pero justa empapada de lluvia, y lo hace mejor que cualquier otro corredor de motocicletas que haya jugado.

RIDE 4 ofrece tres circuitos en formato de carrera.

RIDE 4 no solo presenta impresionantes efectos de lluvia en el suelo, sino que se extiende a la presentación general cuando la lluvia se acumula lentamente en el parabrisas. Esto da como resultado una experiencia mucho más inmersiva y la forma realista en la que las gotas se acumulan y caen en la pantalla es impresionante. Es fiel a la realidad y, al igual que en la vida real, si llueve mucho en el suelo, debes tener cuidado de no sobreviraje. Evitar cualquier contacto con otros ciclistas también es importante porque eso puede darte una vuelta y provocar algunas caídas divertidas. Afortunadamente, con un toque de RB, puede retroceder el tiempo antes de que se haga el contacto, asegurando que una buena carrera no se arruine por un solo percance.

RIDE 4 es la experiencia de carreras más natural que ha ofrecido Milestone.

La mayoría terminan siendo técnicamente buenos, pero carecen de chispa. RIDE 4 tiene una vida que otras entradas de la serie han carecido y toda la variedad en el modo carrera ayuda a mantener las cosas frescas. La carrera única también es muy divertida porque en la carrera estás atado a una ruta basada en la ubicación, pero aquí puedes seleccionar la ubicación que desees, cualquier ruta que aparezca para esa ubicación. Esto le permite tener más libertad cuando se trata de ver los diferentes lugares a su propio ritmo.

Incluso con una versión previa al lanzamiento con la que trabajar, está claro que RIDE 4 ha tenido mucho cuidado. Milestone ha hecho su mejor trabajo hasta ahora para garantizar que la serie no solo sea divertida de jugar, sino que sea accesible para casi cualquier persona. Con una amplia variedad de opciones de personalización para pistas, clima y dificultad, siempre puedes divertirte con él. El sistema de progresión también es divertido de usar y te permite progresar en XP sin importar qué, por lo que siempre sientes que estás trabajando para lograr el objetivo de mejorar y desbloquear más.

RIDE 4 se lanza en PlayStation 4, Xbox One y PC el 8 de octubre. Las versiones de próxima generación se lanzarán el próximo año, ya que las versiones de PlayStation 5 y Xbox Series X se lanzarán el 21 de enero de 2021. Cualquiera que haya disfrutado de juegos anteriores, pero se convierte en un fan más retrasado a medida que pasa el tiempo, debería volver a subir con RIDE 4, ya que soluciona muchos problemas con las entradas anteriores y ofrece una experiencia emocionante en la pista. También es un punto de partida perfecto para los recién llegados a la serie y es una gran opción para cualquiera que quiera una experiencia de carreras de motocicletas con estilo de simulación, pero fácil de aprender.