¿Quién es Steve de Minecraft?

¿Quién es Steve en Minecraft?

El jugador es el personaje controlado a la hora de jugar a Minecraft. Los dos aspectos predeterminados se conocen como Steve de Minecraft (un nombre puesto por Notch a modo de broma pero luego oficializado en el menú de "cambiar aspecto" en minecraft.net) y Alex.

El jugador (conocido como Steve) es moreno, de pelo marrón oscuro y ojos índigo. Lleva una camiseta de manga cortas azul cian, unos vaqueros de color índigo y unos zapatos grises. Parece que tiene una tonalidad algo más oscura en la cara, representando la barba.

Si deseas conocer más acerca de los personajes de Minecraft, a continuación La Verdad Noticias te comparte todas las características de Steve y como jugar gratuitamente este famoso juego.

¿Steve es el último humano en Minecraft?

Steve es el único humano en Minecraft

Dentro del enriquecedor y prácticamente infinito mundo de Minecraft, Steve, el avatar del jugador, es el único ser humano existente en el juego.

Existen muchas teorías sobre la razón de esto, sin embargo hasta ahora no hay nada confirmado oficialmente. Podrás recorrer todo el universo del juego y no te toparás con otro humano programado en Minecraft (no cuentan los otros avatares) cabe mencionar que también puedes crear skins en Minecraft de este personaje.

Skin de Steve de Minecraft

Skins de Steve

Los usuarios pueden cambiar el aspecto de su personaje editando y creando la llamada Skin del jugador; esto se puede hacer desde la página de preferencias de minecraft.net, subiendo un archivo de imagen .PNG que sustituya la plantilla del actual, o también puedes acceder al siguiente link para descargar los mejores skins de steve.

¿Minecraft es gratis?

Minecraft se puede jugar de manera totalmente gratuita desde cualquier navegador de Internet. Eso sí, es la primera versión del simulador de construcción.

Para disfrutar de Minecraft gratis no hay que romperse la cabeza. Básicamente, visita este enlace y podrás empezar a construir y visitar el mundo cúbico. Recuerda conocer bien a Steve de Minecraft para diseñar tus jugadas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!