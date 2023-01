¿Qué sigue después de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom de Nintendo Switch?

Ya hay fecha de estreno para la nueva entrega de Nintendo Switch, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, continuación de Breath of the Wild. Este videojuego será lanzado para la consola híbrida el próximo 12 de mayo del 2023.

Pero esa no es la única noticia relevante, pues como te mencionamos anteriormente en La Verdad Noticias, un famoso insider de VGC llamado Andy Robinson informa que este será el último proyecto grande que harán para la Nintendo Switch.

El motivo, sería que Nintendo estaría planeando una renovación de hardware. Esto es porque la Switch, creada en 2017, se está quedando atrás de la nueva generación de Playstation 5 y Xbox series S y X. Su renovación podría ser anunciada hasta el 2024.

¿Qué otros grandes videojuegos se esperan para el principio del 2023?

Te mostramos la lista de los estrenos de videojuegos más esperados por los gamers para los próximos meses del nuevo 2023:

One Piece Odyssey - 12 de enero

Fire Emblem Engage - 20 de enero

Forspoken - 24 de enero

Dead Space Remake - 27 de enero

Hogwarts Legacy - 10 de febrero

Like a Dragon: Ishin - 18 de febrero

Atomic Heart - 21 de febrero

PlayStation VR2 y Horizon Call of the Mountain - 22 de febrero

Sons of the Forest - 23 de febrero

Company of Heroes 3 - 23 de febrero

Octopath Traveler II - 24 de febrero

Wo Long: Fallen Dynasty - 3 de marzo

Skull and Bones - 9 de marzo

Star Wars Jedi: Survivor - 17 de marzo

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon - 17 de marzo

Resident Evil 4 Remake - 24 de marzo

Dead Island 2 - 28 de abril

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 12 de mayo

Suicide Squad: Kill the Justice League - 26 de mayo

Street Fighter 6 - 2 de junio

Diablo 4 - 6 de junio

Final Fantasy 16 - 22 de junio

Aprovechamos a contarte también, cuáles son todas las exclusivas que se estrenarán en Nintendo Switch este 2023.

Te puede interesar: Nintendo Switch y Xbox Series S se catapultan como las consolas más populares de México

¿Qué significa Tears of the Kingdom?

Significado del título del nuevo videojuego de Zelda.

La compañía de Nintendo Switch reveló que el título Tears of the Kingdom o “lágrimas del reino” hace referencia a la época más triste que vivió Hyrule, el pueblo asolado por la maldad de Ganon.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: