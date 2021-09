¿Sabes qué significa ‘bros’ de Mario Bros?La palabra bros es la palabra simplificada de ‘brothers’, es decir, este increíble juego lleva el nombre de Hermanos Mario, por incluir a Luigi en esta serie de aventuras.

Mario Bros es un videojuego de arcade desarrollado por Nintendo en el año 1983. Fue creado por Shigeru Miyamoto. Ha sido presentado como un minijuego en la serie de Super Mario Advance y otros juegos. Mario Bros. ha sido relanzado para Wii, Nintendo 3DS y Wii U en los servicios de Consola Virtual en Japón, Norteamérica, Europa y Australia.

Si ademas de sabe qué significa ‘bros’ de Mario Bros, deseas conocer más acerca de cuando se creó Mario Bros y quienes son los personajes que participan en este videojuego, a continuación La Verdad Noticias te comparte toda la información.

¿Cómo se creó Super Mario Bros?

Creador de Mario Bros

La creación de Super Mario Bros fue en formato de plataformas, diseñado por Shigeru Miyamoto, lanzado el 13 de septiembre de 1985 y producido por la compañía Nintendo, para la consola Nintendo Entertainment System (NES).

El juego describe las aventuras de los hermanos Mario y Luigi, personajes que ya protagonizaron el arcade Mario Bros. de 1983. En esta ocasión ambos deben rescatar a la Princesa Peach del Reino Champiñón que fue secuestrada por el rey de los Koopas, Bowser.

A través de ocho diferentes mundos, los jugadores pueden controlar a alguno de los dos hermanos y deben enfrentarse finalmente tras los niveles correspondientes de cada mundo a los monstruos de cada castillo para rescatar a la Princesa Peach.

¿Cómo se iba a llamar Mario Bros?

¿Qué significa ‘bros’ de Mario Bros?

El nombre original de Mario Bros, el juego más valioso, no era Mario. Se iba a llamar Jumpman (saltador), pero la junta creativa fue interrumpida por Mario Segali, quien era directivo responsable de Nintendo para los Estados Unidos, con quien supuestamente el personaje guardaba un gran parecido. Shigeru Miyamoto decidió llamarlo así en honor al directivo, que falleció en 2018, a los 84 años de edad.

Personajes de Mario Bros

Personajes de Mario Bros

Estos son sus personajes más conocidos y carismáticos del videojuego de Mario Bros:

Mario

Mario,el personaje principal del videojuego es amable y de noble corazón con un sentido del deber admirable. Es amante de la aventura y su principal objetivo es rescatar a la princesa Peach.

Luigi

Es el hermano menor de mario, su primera aparición fue en el juego mario bros en 1983. Se dice que es tímido y cobarde, pero en algunos juegos demuestra que tiene valentía suficiente.

Peach

Conocida también anteriormente como princesa toadstool es un personaje de la saga de super mario bros. para las consolas de nintendo es la princesa del reino champiñón, y a su servicio tiene una gran cantidad de "honguitos" llamados toads. Su rol principal en los juegos es ser la damisela en apuros que debe ser salvada por Mario de las garras del malvado Bowser.

Yoshi

El mejor amigo de Mario es un dinosaurio verde llamado Yoshi, apareció por primera vez en el juego Super Mario World.

Toad

Toad es un pequeño humanoide con la cabeza en forma de champiñón. Es el fiel servidor y protector de la princesa Peach. Debido a su nula fuerza y tamaño, siempre termina por suplicar a Mario que sea él quien la rescate cada vez que es raptada. Su frase: thank you mario, but our princess is in another castle (muchas gracias Mario, pero nuestra princesa está en otro castillo).

Bowser

Bowser, conocido en japón como koopa es un personaje de los videojuegos de nintendo y principal antagonista en los juegos de super mario bros. Es el enemigo de Mario, es el líder y el más poderoso de su raza los koopas.

Si después de descubrir qué significa ‘bros’ de Mario Bros, y toda la historia que gira en torno a este exitoso juego, deseas jugarlo, visita nuestro contenido para conocer todos las versiones de juegos de Mario Bros que se han desarrollado.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!