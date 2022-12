¿Qué necesita una computadora para correr Fortnite?

Si estás teniendo problemas con el videojuego de Fortnite en tu PC, probablemente se deba a que tu equipo no cuenta con las especificaciones necesarias para el juego antes mencionado, así que en esta nota informativa de La Verdad Noticias te diremos qué es lo que necesita una computadora para correr Fortnite.

De acuerdo con la empresa de Epic Games la cual es la creadora de este juego, las especificaciones que debe de tener una PC si quiere correr el juego de Fortnite, son las siguientes.

Especificaciones del sistema recomendadas:

Tarjeta gráfica: Nvidia GTX 960, AMD R9 280 o DX11 GPU equivalente

Memoria gráfica: 2 GB de VRAM

Procesador: Core i5-7300U de 3.5 GHz, AMD Ryzen 3 3300U o equivalente

Memoria: 8 GB de RAM o superior

SO: Windows 10 de 64 bits

Especificaciones del sistema mínimas:

Tarjeta gráfica: Intel HD 4000 en PC; Intel Iris Pro 5200

Procesador: Core i3-3225 de 3.3 GHz

Memoria: 4 GB de RAM

SO: Windows 7/8/10 de 64 bits o Mac OS Mojave 10.14.6

Especificaciones de los prestablecidos de calidad épicos:

Tarjeta gráfica: Nvidia GTX 1080, AMD Radeon RX 5700 XT o GPU equivalente

Memoria gráfica: 4 GB de VRAM o superior

Procesador: Intel Core i7-8700, AMD Ryzen 7 3700x o equivalente

Memoria: 16 GB de RAM o superior

Disco duro: Unidad de estado sólido NVMe

SO: Windows 10 de 64 bits

Cómo verificar si tu PC o tu Mac cumplen los requisitos de sistema

Haz clic en Iniciar. Introduce Información del sistema y oprime Entrar. Ve al Resumen del sistema para ver y revisar tu sistema operativo, tipo de procesador y cantidad de memoria. Asegúrate de que reúnes o sobrepasas la lista de requisitos anterior.

Ejemplo: Fortnite requiere Core i3-3225 3.3 GHz y el archivo de información del sistema muestra Core i7-7600U 2.8GHz, que cumple (y sobrepasa) los requisitos mínimos del sistema.

Ahora que ya sabes cómo revisar si tu PC cumple o no con las especificaciones, ya no tendrás problema alguno para saber si la razón por la que no corre el Fortnite se debe justamente al ordenador que tienes.

