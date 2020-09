Próximo DLC de Borderlands 3 agregará nuevas habilidades para cada vault hunter

Borderlands 3 ha terminado su pase de temporada de DLC con Krieg And The Fantastic Fustercluck, perolas actualizaciones aún no han terminado. Gearbox anunció durante su presentación de PAX Online que aún quedan más complementos pagados por venir. El siguiente del grupo no será un DLC de campaña como lo han sido Krieg y otros, pero agregará un nuevo modo de juego y nuevos árboles de habilidades para cada uno de los vault hunter.

Nuevas habilidades en Borderlands 3

Durante la exhibición, Gearbox echó un vistazo más de cerca al nuevo árbol de habilidades que llega al dueño de mascotas de metal Fl4k. Como parte del nuevo árbol de habilidades Trapper, Fl4k también tendrá un nuevo Hyperion Loaderbot como mascota.La pequeña bestia comienza favoreciendo un rifle de francotirador para ataques a distancia, pero luego se puede actualizar a una variedad de escudo y escopeta para acercarse o una variante de granadas y misiles guiados.

Puedes ver un poco de las otras tres habilidades próximas de Fl4k hacia el final del escaparate de Gearbox a continuación.

La otra nueva habilidad de Fl4k en el videojuego para detectar es la Gravity Snare que lanza a los enemigos al aire y luego los derriba. Gearbox dice que la habilidad de área de efecto debería ser la primera verdadera habilidad de control de multitudes disponible para Fl4k.

La compañía desarrolladora de videojuegos también planea agregar multijugador multiplataforma a Borderlands 3 en 2021, sobre el que dicen que compartirán más el próximo año.

Si ya estás jugando en una consola, Gearbox dice que los jugadores de Xbox One y PS4 podrán canjear una actualización gratuita a las versiones de Xbox Series X o PS5 respectivamente cuando se lancen. La gente de la consola también está obteniendo un modo cooperativo de pantalla dividida para dos y cuatro jugadores en una próxima actualización.