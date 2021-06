Profesor Willow de Pokémon Go tendrá su propia tarjeta coleccionable de Pokémon

Por tiempo limitado, Pokemon Center ofrece una tarjeta gratuita de Professor Willow en el juego de cartas coleccionables Pokemon con compras que califiquen en Pokemon Go. Te traemos todos los detalles en La Verdad Noticias.

El personaje debería ser familiar para los jugadores del juego móvil, ¡y los fanáticos pueden usar la tarjeta para obtener Investigación especial en la aplicación! La investigación especial estará disponible a partir de julio, pero la oferta está disponible en Pokémon Center en este momento, hasta agotar existencias.

Las compras calificadas parecen incluir artículos directamente relacionados con Pokemon Go, incluida la camiseta Go Fest 2021 recientemente agregada, botellas de agua del equipo y más. Otros elementos, como tarjetas TCG adicionales, no parecen estar incluidos.

Pokemon Go repopulariza el juego de cartas coleccionables

Pokemon Trading Card Game obtiene nuevo fans gracias a los videojuegos

El Pokémon TCG ha experimentado un aumento masivo en popularidad durante el último año, por lo que los fanáticos probablemente querrán saltar a este más temprano que tarde. Los revendedores han hecho que adquirir las tarjetas sea una molestia, y algunas promociones de tarjetas de Pokémon han visto a los malos actores arruinar la experiencia para otros.

Dada la popularidad de Pokemon Go y TCG, no sería difícil imaginar que eso suceda también en este caso. The Pokemon Company ha estado trabajando arduamente para producir suficientes tarjetas para satisfacer la demanda actual, pero es difícil decir cuántas tarjetas del Profesor Willow estarán disponibles para esta promoción.

Además de la tarjeta gratuita, Pokemon Center también ofrece envío gratuito en pedidos superiores a los 20 dólares, y la mayor parte de la colección Pokemon Go se incluye en esa categoría.

Las botellas de agua requerirán que los compradores gasten unos dólares adicionales para calificar para el envío gratuito, pero los fanáticos siempre pueden compensar la diferencia con otro artículo.

¿Planeas conseguir una tarjeta del profesor Willow? ¿Estás emocionado de aprender más sobre la investigación especial de la tarjeta en Pokémon Go? Háznoslo saber en los comentarios.

