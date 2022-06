Pro de Call of Duty dice que Modern Warfare 2 podría ser el mejor de todos

Pro de COD dice que Modern Warfare 2 podría ser el mejor de todos

Desde 2005, los fanáticos de Call of Duty han tenido un nuevo juego CoD de la serie principal que esperar en el otoño, y 2022 no será una excepción a esa regla.

Activision e Infinity Ward no perdieron el tiempo para anunciar que el juego Call of Duty de 2022 es Call of Duty: Modern Warfare 2, una secuela directa del reinicio de Modern Warfare de 2019.

La gran revelación de Call of Duty: Modern Warfare 2 tendrá lugar el 8 de junio, pero mientras tanto, algunos jugadores profesionales han tenido la oportunidad de jugarlo antes de tiempo.

Un jugador profesional de Call of Duty ha elogiado increíblemente al nuevo Modern Warfare 2.

El esperado Modern Warfare 2 podría ser el mejor título de la franquicia según un jugador profesional que ya lo ha tenido en manos.

El 1 de junio, el jugador profesional de Call of Duty Attach, que juega para Minnesota ROKKR, dijo que tuvo la oportunidad de jugar el año del juego y que cree que será el mejor Call of Duty de todos los tiempos.

No hace falta decir que esa afirmación incluye algunos bienes raíces serios, ya que ha habido varios juegos de Call of Duty que han obtenido elogios generalizados de la crítica y generalmente se consideran lanzamientos de juegos históricos.

El juego Call of Duty original hizo importantes innovaciones en el espacio FPS, mientras que Call of Duty 2 se lanzó junto con Xbox 360 y llevó los juegos de la serie principal a las consolas.

Call of Duty 4: Modern Warfare cambió por completo la cara de los juegos multijugador en línea, y la franquicia siguió más o menos ese modelo desde entonces.

Decir que la versión 2022 de Call of Duty: Modern Warfare 2 será el mejor juego de Call of Duty es un gran reclamo, y será interesante ver cómo reacciona la comunidad al juego.

Poco después de que Attach hiciera esta afirmación, otros usuarios intervinieron y señalaron que hizo declaraciones similares sobre Call of Duty: Vanguard el año pasado.

El año pasado, Attach dijo que después de ver un minuto de Call of Duty: Vanguard en acción, era el mejor CoD de todos los tiempos.

Esta vez, Attach jugó Call of Duty: Modern Warfare 2 por sí mismo antes de hacer la afirmación, pero su afirmación sobre Vanguard aún puede poner en duda su opinión para aquellos que se preguntan cómo resultará el nuevo CoD.

Call of Duty: Vanguard obtuvo críticas mixtas de los críticos y, de hecho, es el juego Call of Duty de la serie principal con la calificación más baja lanzado hasta la fecha.

Las críticas mixtas y la apatía de los fanáticos también significaron que Call of Duty: Vanguard tuvo ventas relativamente bajas para un juego de Call of Duty, y generalmente se considera un punto bajo para la franquicia.

¿Call of Duty: Modern Warfare 2 llevará de nuevo a la saga a lo alto?

Existe la posibilidad de que Call of Duty: Modern Warfare 2 cambie las cosas y lleve la serie a nuevas alturas, aunque eso está por verse.

La gran revelación de Call of Duty: Modern Warfare 2 tendrá lugar el miércoles 8 de junio a las 10 a. m. PT, y también se espera que el juego se presente en el Summer Game Fest el 9 de junio.

Los fanáticos tendrán una idea mucho mejor de qué esperar del Call of Duty de este año después de esta semana, pero aún no podrán tomar una decisión final hasta que jueguen por sí mismos más adelante este año.

Call of Duty: Modern Warfare 2 se lanza el 28 de octubre para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Call of Duty como que este parche de Warzone incluye nuevo modo y balance de armas.

