Principal DLC de Cyberpunk 2077 sigue sin llegar un año después

Principal DLC del juego de CD Projekt Red sigue sin llegar un año después

Después de retrasarlas durante meses, CD Projekt Red finalmente lanzó las versiones de próxima generación de Cyberpunk 2077. Puedes descargarlas ahora mismo, junto con un gran parche de 50 GB que realiza algunas mejoras vitales en la calidad de vida, como reequilibrar el combate para que los enemigos son más inteligentes y más reactivos.

Las ediciones mejoradas del juego también vienen con algunas piezas de DLC nuevo, pero no son nada del otro mundo. Mientras tanto, todas las hojas de ruta anteriores que CDPR ha compartido que describen la trayectoria de DLC posterior al lanzamiento del juego ahora están desactualizadas.

Así que aquí estamos, más de un año después, con el juego quizás finalmente acercándose al estado en el que debería haberse lanzado, y todavía no sabemos cómo es realmente el futuro para el asediado juego de rol. ¡Eso es salvaje!

El mapa de contenido de CD Projekt Red se ha retrasado una vez más.

Hace tiempo que se sabe que Cyberpunk 2077 obtendría un DLC de manera similar al juego anterior de CDPR, The Witcher 3: Wild Hunt. El juego de rol de alta fantasía de 2015 vio 16 piezas de contenido adicional gratuito, así como dos grandes expansiones por las que tuvo que pagar.

Si bien algunas de estas adiciones fueron más ligeras, The Witcher 3 se hizo conocido por su DLC carnoso que le ganó a CDPR una tonelada de buena voluntad. Demonios, la narración excepcional de ese juego y las ofertas DLC repletas son las razones principales por las que lo recuerdo con tanto cariño.

Es probable que CDPR quisiera repetir esto nuevamente con Cyberpunk 2077. La mayor parte de su contenido adicional sería gratuito, anunció el desarrollador, y parte sería cosmético, pero se supone que también habrá importantes expansiones de pago en el proceso de desarrollo.

Sin embargo, el lanzamiento del juego fue un desastre colosal, que obligó al estudio a pasar mucho más tiempo solucionando problemas que trabajando en material nuevo. Como tal, cualquiera que sean esas grandes expansiones y cuándo las podamos ver, nadie lo sabe.

Ha habido una transmisión por goteo de contenido desde el lanzamiento del juego, y CDPR ha lanzado algunas hojas de ruta ahora obsoletas aquí y allá, pero nada lanzado hasta ahora ha sido DLC en el sentido tradicional.

El estudio no se hizo ningún favor al referirse a algunos fragmentos muy pequeños de contenido nuevo como "DLC" durante la transmisión en vivo de ayer que detalla el lanzamiento de la consola de próxima generación del juego.

Uno de esos complementos es la capacidad de tomar instantáneas de Johnny Silverhand en el Modo Foto del juego, con varias poses que puede hacer que el personaje asuma. Ahora, amo a Keanu Reeves tanto como a cualquiera. Él es impresionante después de todo. Pero vamos, CDPR, ¡sabes que esto no es lo que la gente quiere decir cuando dice que quiere un DLC de Cyberpunk!

Los DLC no siempre son gratuitos ni sustantivos, pero esas tres letras evocan una imagen particular en la mente de los jugadores: debe llenar los espacios en blanco. Piensa en The Last of Us: Left Behind o incluso en Blood and Wine de The Witcher 3.

Estas expansiones no solo agregaron equipos o mecánicas modificadas, sino que introdujeron personajes e historias completamente nuevos, lo que le brinda una razón para regresar a esos mundos, para ver qué hay de nuevo y cómo ha cambiado.

Pero, en comparación, la última ronda de actualizaciones de Cyberpunk 2077 integrada en el parche 1.5 es en su mayoría una pelusa. Lo que está etiquetado como DLC se siente intrascendente cuando el juego ha estado disponible durante más de un año y no hay noticias sobre esas expansiones pagas.

No me malinterpreten. Estas son adiciones bienvenidas que mejorarán la experiencia general de juego de una forma u otra. (¿Tienes que lucir genial mientras te abres camino a través de Night City, no?).

Incertidumbre alrededor de DLC de Cyberpunk 2077

Pero el estudio detrás de Cyberpunk 2077 no menciona ningún DLC más grande que pueda estar en proceso deja a los jugadores que han estado esperando pacientemente nuevas aventuras en Night City en una posición incómoda.

Peor que eso, todavía se siente como si estuviéramos en la ventana de lanzamiento de un juego que ahora tiene más de un año. Quiero decir, echa un vistazo a este resumen de DLC para el juego:

V puede alquilar una variedad de apartamentos alrededor de Night City.

Hay dos armas nuevas que V puede encontrar en el mundo o comprar a un vendedor.

V puede cambiar su apariencia en cualquier piso franco.

Tienes esas nuevas opciones de Modo Foto con Johnny Silverhand.

Ahora se puede comprar un grupo de visores de armas de un vendedor de armas.

V obtiene algunos cosméticos nuevos, incluidas chaquetas adicionales.

Hay un nuevo látigo que puedes dar una vuelta por el mundo del juego.

Puede reducir el retroceso del arma con los frenos de boca adicionales.

Esto no me parece DLC tanto como algunas mejoras menores.

Ahora miren, no estoy aquí para desacreditar a CDPR. Están haciendo lo correcto: abordando los muchos problemas que plagaron el juego en el lanzamiento y presentando transmisiones en vivo para actualizar a los fanáticos sobre esas correcciones tan necesarias, que sin duda requirieron una enorme cantidad de trabajo duro.

Pero eso no excusa la falta de comunicación sobre las expansiones importantes y el DLC adecuado que podría estar en proceso.

El desarrollo de juegos es difícil, pero prometer demasiado en la forma en que CDPR lo ha hecho, y luego no comunicarse claramente a medida que cambian los planes y se reasignan los recursos, solo genera desconfianza. Lo cual es un fastidio.

Y ese es mi problema: lo que contienen estos parches no es tanto DLC como nuevas características menores empaquetadas junto con mejoras cruciales en el juego. No hay nada de malo en volver a aplicar las tácticas exitosas utilizadas en The Witcher 3.

A todo el mundo le gustan las cosas gratis, incluso si son principalmente cosméticos. El problema real es que, a pesar de lo silencioso que ha sido CDPR, promocionar estas pequeñas actualizaciones como DLC no es una buena idea, especialmente cuando no hay noticias sobre las expansiones más grandes. Sería bueno saber dónde están realmente esas cosas.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Cyberpunk 2077 como que estuvo entre los más jugados del 2021 en Steam.

