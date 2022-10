Primer vistazo a Pokémon Escarlata y Púrpura muestra problemas de rendimiento

Primer vistazo a Escarlata y Púrpura muestra problemas de rendimiento

Se han revelado algunas impresiones iniciales de Pokémon Escarlata y Púrpura, y parece que el rendimiento de los juegos en su versión previa al lanzamiento está causando cierta preocupación.

Como el noveno juego principal de la serie, Pokemon Escarlata y Púrpura marcan muchas cosas nuevas para la franquicia.

Habrá los nuevos Pokémon habituales para atrapar, así como otra región para explorar, pero Pokémon Escarlata y Púrpura también parecen ser títulos increíblemente ambiciosos para la serie, ya que agregan muchas características nuevas.

La región de Paldea será un mundo abierto en Pokémon Escarlata y Púrpura, lo que permitirá a los jugadores explorar como deseen.

Estas han sido las primeras impresiones sobre Escarlata y Púrpura.

Además, los jugadores podrán recorrer la región de Paldea con sus amigos, ya que Pokémon Escarlata y Púrpura introducen el juego cooperativo en las narrativas principales.

Estas características adicionales muestran lo ambicioso que Game Freak busca ser con su último par de juegos de Pokémon, basándose en juegos como Pokémon Legends: Arceus, cuyas zonas abiertas ahora pueden verse como pruebas para la región completamente abierta de Paldea.

Sin embargo, a pesar de que Pokémon Escarlata y Púrpura parecen ser títulos increíblemente ambiciosos, a algunos les preocupa que los juegos no puedan manejar su propia escala.

Las primeras impresiones de Pokémon Escarlata y Púrpura están circulando por Internet, y aunque muchos elogian las últimas entradas por sus logros, algunos están preocupados porque parece que la versión actual de los títulos no está lista para su lanzamiento.

Eurogamer comenta específicamente que hay problemas con los menús y animaciones "retrasados", y señala que los personajes "parpadean" en lugar de caminar con movimientos naturales.

El potencial de Pokémon Escarlata y Púrpura

Mientras que Pokemon Escarlata y Púrpura pueden ser un poco toscos para algunos, otros que jugaron el juego temprano tienen cautelosas esperanzas sobre lo que podría significar para la franquicia.

Joe Merrick de Serebii.net declaró que si el potencial se mantiene, Pokémon Escarlata y Púrpura podrían significar un "nuevo pico" para la serie.

Hay otros detalles que también marcan un paso en una nueva dirección para Pokémon, como la eliminación de las icónicas batallas de entrenadores en Pokémon Escarlata y Púrpura.

Si bien estas características fueron algo controvertidas cuando se revelaron por primera vez, la recepción de las primeras impresiones indica que podrían ser un movimiento positivo.

Ha habido algunas comparaciones de las primeras impresiones de Escarlata y Púrpura con The Legend of Zelda: Breath of the Wild, otro título ambicioso de mundo abierto que tuvo algunos problemas en su rendimiento.

Si bien Breath of the Wild tenía la mecánica de Blood Moon para aumentar el rendimiento, la velocidad de fotogramas seguía bajando a veces.

Sin embargo, incluso con un desempeño entrecortado en algunos aspectos, Breath of the Wild sigue siendo un juego que recibió grandes elogios de la crítica, lo que demuestra que las preocupaciones sobre Pokémon Escarlata y Púrpura podrían estar fuera de lugar.

Pokémon Escarlata y Púrpura se lanzarán el 18 de noviembre para Nintendo Switch.

