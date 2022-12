Prime Gaming: estos los juegos gratis que liberaron para fin de año

El servicio de suscripción incluido en el pago de Amazon Prime llamado Prime Gaming anunció finalmente los juegos extra y el contenido in-game que ya están disponibles.

En la lista destacan títulos como Dishonored 2 y varios clásicos de SNK, tanto de lucha como de acción de disparos.

Los miembros Prime pueden podrán descargar los siguientes juegos de PC como parte de su suscripción:

Juegos gratis con Prime Gaming este fin de año

Dishonored 2

Metal Slug

Metal Slug X

Metal Slug 3

Real Bout Fatal Fury

The King of Fighters 2003

The Last Blade

The Last Blade 2

Twinkle Star Sprites

SNK 40th Anniversary Collection

El contenido in-game que te permitirá utilizar prime gaming

La temporada navideña también viene con packs para utilizar en diferentes juegos.

La temporada navideña también viene con packs para utilizar en diferentes juegos como es el caso de Farm Heroes Saga pueden hacerse con un Paquete Premium que incluye:

40 lingotes de oro

24 horas de vidas ilimitadas

Pala

Cazador

Tractor

En el caso de Candy Crush Soda Saga también podrás acceder a un Paquete Premium que incluye:

2 Bombas de Color

Caramelos rayados 24 horas

Caramelos envueltos 24 horas

2 Peces Dobles

2 Caramelos de colores

Vidas ilimitadas 24 horas

Candy Crush se une a Prime Gaming con artículos in-game gratuitos, empezando por el Paquete Premium, que incluye:

50 lingotes de oro

2 Bombas de Color

1 Rayados y Envueltos

1 Caramelo de la Suerte

1 Rueda de Coco

1 Pez de Gelatina

1 Martillo de piruleta

1 Interruptor

1 Bomba de color de 30 minutos

1 30 minutos de Striped and Wrapped

1 30 minutos de Vidas ilimitadas

Las recompensas con Prime Gaming no terminan ahí

Los miembros Prime pueden seguir reclamando todos los juegos gratuitos de diciembre.

Sumado a todas las descargas gratuitas que te mencionamos, los miembros Prime pueden seguir reclamando todos los juegos gratuitos de diciembre con Prime y contenido in-game hasta finales de año, que incluye ocho juegos gratuitos para PC como Quake, Banners of Ruin, Brothers: A Tale of Two Sons, entre otros.

Además podrán reclamar el primero de los ocho nuevos contenidos de Genshin Impact. Los fans que reclamen al menos cuatro de los ocho contenidos podrán optar a recibir un noveno contenido exclusivo de Prime Gaming al final de la temporada.

