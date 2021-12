Preparan nuevo videojuego de Star wars

Preparan nuevo videojuego de Starwars

Star Wars anuncia un nuevo videojuego ambientado en la era de la High Republic, desarrollado por Quantic Dream.

Un avance cinematográfico oficial de Star Wars Eclipse fue revelado durante la iteración de The Game Awards de este año.

La descripción del video en YouTube describe el juego como "la aventura más nueva en la era de la Alta República, ahora en desarrollo temprano por Quantic Dream".

Este juego viene a traer emocion a los fans, quienes tenian un mal sabor de boca tras cancelación de Star Wars: Rangers Of The New Republic.

Detalles del videojuego de Star Wars

El videojuego estará disponible muy pronto

El contenido de High Republic se desarrolla aproximadamente 200 años antes de los eventos de Star Wars Prequel Trilogy. Como tal, el avance del videojuego en Youtube ofrece una mirada a un universo de Star Wars significativamente diferente a lo que se ha visto en películas recientes, programas de televisión e incluso otros videojuegos como Jedi: Fallen Order y Star Wars: Squadrons .

El Eclipse remolque cuenta con algunos elementos muy familiares, así, sin embargo, como naves de la Federación del Comercio y un joven (er) Yoda presente en la sala del Consejo Jedi de Coruscant.

Será un juego diferente

Se basará en la legendara era de la High Republic

El sitio web oficial de Star Wars Eclipse describe además el título como "un nuevo juego narrativo de acción, aventura y múltiples personajes ambientado en la era de la Alta República de la icónica galaxia de Star Wars ".

The High Republic se lanzó en 2020 como una iniciativa editorial que abarca varias novelas y cómics de Star Wars ambientados unos 200 años antes de los eventos de las películas precuelas y aproximadamente 800 años después de la caída de la Antigua República. The High Republic está programado para llegar a la acción en vivo en la próxima serie original de Star Wars Disney + The Acolyte , que se encuentra actualmente en desarrollo en Lucasfilm.

¿Comprarás el juego de Star Wars?

