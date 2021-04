Premios Hugo 2021: Anuncian los finalistas al premio ‘Mejor videojuego’

El año pasado se lanzaron varios videojuegos geniales, ya que jugadores de todo el mundo usaron el formato como un método de escapismo muy necesario. La lista de nominados hace un gran trabajo al reflejar lo que estaba disponible.

Desde juegos AAA hasta éxitos independientes, Los Premios Hugo hicieron un buen trabajo cubriendo todo el espectro. Sin embargo, los fanáticos tendrán que esperar hasta finales de este año para ver qué juego se lleva a casa el premio.

Los Premios Hugo y sus 9 finalistas para la categoría "Mejor videojuego"

Animal Crossing: New Horizons, Final Fantasy VII Remake, Hades, The Last of Us Part II y Spiritfarer son los 5 juegos que se perfilan como favoritos para ganar esta categoría. Esos juegos recibieron un éxito comercial y de crítica significativo el año pasado.

Sin embargo, si hay una gran sorpresa es Blaseball. Cuando se lanzó el año pasado, el juego se convirtió rápidamente en un gran éxito entre los jugadores. Con su peculiar encanto, Blaseball ciertamente se ha ganado su lugar en la lista.

Blaseball, videojuego lanzado en 2020.

Será interesante ver si puede o no alterar algunos de los juegos más importantes que se han incluido. Como mencionamos en La Verdad Noticias, este año es la segunda vez que The Hugo Awards presenta una categoría de videojuegos, y la anterior se remonta a 2006.

Sin embargo, parece que la categoría "Mejor videojuego" podría convertirse en una parte permanente de Los Premios Hugo. Los ganadores de esta categoría y más se anunciarán en DisCon III, que se llevará a cabo del 15 al 19 de diciembre en Washington DC.

