Pokémon necesita dejarnos explorar una gran ciudad

PKMN necesita dejarnos explorar una gran ciudad

Cuando mi viaje por Kanto en Pokémon me llevó a Celadon City, reflexioné sobre la posibilidad de explorarla de noche, cuando las ciudades realmente cobran vida.

Si no sabes a qué viaje me refiero, puedes ponerte al día aquí, que cataloga cada paso de mi aventura por Kanto como turista hasta el momento.

Curiosamente, teniendo en cuenta que la columna de Kanto se trata de vagar por todas partes en un entorno de Pokémon que adoro, me hizo pensar en cómo necesitamos un juego de Pokémon ambientado en un solo lugar.

Un juego de la serie podría enfocarse en un ambiente completamente urbano.

La semana pasada, nuestro editor de funciones, Ben Sledge, echó un vistazo exhaustivo a la ciudad de Pokémon en la que sería mejor vivir, pero omitió la notable consideración de Ryme City, el único lugar en el que hemos visto Pokémon y personas viviendo juntos.

Ese es el tipo de ciudad a la que me refiero cuando digo que quiero Pokémon ambientado en un solo lugar. Los gustos de Lumiose y Wyndon son halagadores para engañar con su tamaño, pero nunca los sentimos como deberíamos.

Pokémon: ¿Naturaleza o ciudad?

Entiendo que, para mucha gente, Pokémon se trata de explorar en la naturaleza. Es una de las razones por las que me encantó Legends: Arceus, a pesar de sus evidentes fallas, y por las que espero ver a Pokémon experimentar más con su fórmula Escarlata y Púrpura.

No estoy diciendo que los juegos de Pokémon solo deban establecerse en ciudades, o que todo el esfuerzo para empujar a Pokémon a expandir sus horizontes haya sido en vano.

Simplemente creo que hay algo en la vida de la ciudad que debe explorarse en el mundo de Pokémon, dada la frecuencia con la que se desplaza por las ciudades y apenas se molesta en mirarlas dos veces.

¿Qué tan vacías y planas se sentían las ciudades de Galar? Más como dioramas con algunos edificios salpicados aquí y allá, desprovistos de vida y alma.

Pokémon siempre parecía más vivo cuando estaba en 2D, y esa es parte de la razón por la que Celadon me hace pensar de esta manera.

Imagino que si esto sucediera alguna vez (que, ya sabes, no sucederá), vendría a través de un juego derivado. Después de todo, siempre han tenido las mejores ideas.

La idea básica es que permaneceríamos en un solo lugar durante todo el juego, interactuando con las personas allí, explorando los diferentes lados y viendo cómo Pokémon encaja con el estilo de vida urbano.

Galar tiene Pokémon alquilados para trabajos, pero es muy raro que veamos Pokémon interactuando en el mundo más allá de vivir en él. Los vemos sentados al lado de sus dueños y eso es todo.

Leyendas: Arceus hace que los Pokémon interactúen un poco más en el mundo en general, y algunas misiones secundarias llevan esto un poco más lejos, pero nada en una ciudad.

Tenemos versiones de Nueva York, Londres y París, pero nada que parezca una ciudad en la que podamos perdernos.

La captura es obviamente una parte interesante de Pokémon, a pesar de los problemas relacionados con el Pokedex, el lema de la serie sigue siendo 'tengo que atraparlos a todos', pero no debería ser la única parte.

La vida de la ciudad, y las historias que podríamos descubrir allí, se han sacrificado una y otra vez en Pokémon porque necesita llevarnos a la siguiente ubicación, al próximo gimnasio, al próximo lugar donde todos están esperando a ser atrapados.

Si eliminamos eso del juego, como sería posible en un spin-off, seríamos libres de vagar por los diferentes distritos, los callejones, la calle principal, los parques, los clubes, los restaurantes, los museos. El arte, la música, la cultura. La gente.

Escribí sobre querer ver a Celadon de noche, pero la verdad es que no se trata realmente de la noche, ni del día, ni nada de eso. Se trata de conocer un lugar, sentirlo cobrar vida.

Hay tantas ciudades de videojuegos en las que me siento inmerso porque he aprendido sus historias, he hablado con los tenderos y los músicos callejeros en las esquinas, con los taxistas y los camareros.

Pokemon, incluso mientras camino lentamente por Kanto, nunca me deja tener eso. Pokémon necesita llevarme a la gran ciudad y dejarme quedarme allí.

