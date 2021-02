Pokémon cumple 25 años y aquí te dejamos una lista de formas para celebrar

Lo que comenzó en 1996 como un videojuego sobre "monstruos de bolsillo" coleccionables se ha convertido en mucho más para los chicos y grandes, la famosa franquicia de Pokémon.

Este año, Pokémon celebra su 25 aniversario y, además de contar con la ayuda de la cantante pop Katy Perry para celebrar, los creadores detrás de la popular franquicia están llevando a cabo eventos virtuales, lanzando productos especiales y haciendo todo lo posible para celebrar.

Si tienes fanáticos de Pokémon en tu hogar, o tu eres uno de ellos, quedate para leer nuestra lista de todo lo que sabemos hasta ahora sobre la celebración del aniversario. Te la seguridad de que 2021 será un año lleno de Pokémon. Por eso en La Verdad Noticias te dejamos las mejores formas de celebrar este 25 aniversario de una de las franquicias más conocidas en el mundo.

Pokemon celebra con música sus 25 años

Además de Katy Perry, Pokémon se asociará con Universal Music Group para trabajar con una variedad de músicos para crear música especial con temática de Pokémon, que se lanzará durante todo el año. Pokémon anunció su colaboración con Katy Perry en enero, diciendo que los detalles sobre su participación y los otros artistas en la alineación se anunciarán más adelante.

El 27 de febrero es el Día de Pokémon, el cumpleaños oficial de la franquicia, por lo que Pokémon se asociará con el músico Post Malone para celebrarlo con un concierto virtual. El evento se podrá ver de forma gratuita en los canales de YouTube y Twitch de Pokémon, y al final del concierto se anunciarán más detalles sobre los próximos eventos de P25 Music.

El 27 de febrero, los Poké-fans también podrán ver una selección especial de episodios curados con temas musicales de la serie animada Pokémon en el sitio web de Pokémon TV.

¿Cómo celebrarán los 25 años de Pokémon?

Pokémon celebrará su 25 aniversario a lado de Katy Perry.

El 25 de febrero, Pokémon distribuirá una contraseña que permitirá a los jugadores de los videojuegos "Pokémon Sword" y "Pokémon Shield" agregar un Pikachu especial a su juego. Debido a que este año es un año de música, el personaje conocerá un movimiento especial de "cantar", que normalmente no puede aprender dentro del juego.

Por tiempo limitado, las cajitas felices de McDonald's vendrán con un paquete de refuerzo de tarjetas coleccionables de Pokémon. Todas las cartas tienen el logotipo de Pokémon 25 y destacan algunos de los Pokémon originales, incluido Pikachu.

En un video de YouTube creado solo para el aniversario especial, una Poké Ball se acerca a Pokémon, tarjetas coleccionables, personajes de felpa, clips de videojuegos y más. Es la forma especial de Pokémon de resumir todos los hitos de sus 25 años como franquicia, y es un paseo divertido por los recuerdos para los fanáticos.

Productos con temática del 25 aniversario de Pokémon

Post Malone estará presente en el aniversario de Pokémon.

Para dar inicio a la celebración, Pokémon anunció una colaboración con las patinetas Bear Walker en enero. Los fanáticos de la franquicia pueden comprar patinetas de edición limitada y deben estar atentos a muchos más productos temáticos que llegarán al Centro Pokémon en 2021.

El Juego de Cartas Coleccionables Pokémon recibirá cartas especiales de la edición del 25 aniversario que se agregarán a la mezcla más adelante en 2021. Mientras tanto, las cartas coleccionables de gran tamaño con Pikachu y muchos más Pokémon estarán disponibles a partir del 26 de febrero. En cualquier momento durante el año de celebración, los padres pueden visitar el sitio web del 25 aniversario de Pokémon para obtener las actualizaciones más recientes sobre eventos y colaboraciones.

Para ayudar a celebrar, el juego móvil Pokémon Go, que también celebra su quinto aniversario este año, llevará a cabo un evento especial dentro del juego de realidad aumentada el 20 de febrero. El desarrollador del juego Niantic dice que el evento, que es una compra adicional dentro de la aplicación, llevará a los entrenadores de Pokémon a los primeros días de la franquicia Pokémon al hacer que los primeros 150 Pokémon encontrados originalmente en la región de Kanto del juego estén disponibles para atrapar. El 28 de febrero también está programado un "día de incursión" con temática de Kanto.

Gadgets geniales de Pokemon que todo fan debe conocer

Pokémon puede ser famoso por su modo de juego cooperativo, sus deliciosos efectos secundarios y por hacer accesible un género intimidante, pero la franquicia también tiene una larga historia de artilugios creativos e interesantes.

La serie está repleta de tecnología. La pokédex original del juego se inspira claramente en los primeros dispositivos similares a Palm Pilot, por ejemplo. Y si piensas en ellas, las pokéballs son maravillas tecnológicas: de alguna manera transforman a los seres vivos en partículas que pueden ser transportadas por todo el mundo (y en el programa de televisión, las pokéballs incluso pueden encogerse). Así que no es tan sorprendente que haya habido muchos juguetes y hardware con temas de Pokémon.

Hemos recopilado solo algunos de los muchos dispositivos Pokémon memorables en honor al 25 aniversario de la serie. Los dispositivos IRL van desde podómetros gamificados hasta consolas de videojuegos personalizadas y réplicas reales de pokéball, aunque todavía no pueden convertir seres vivos en partículas. Hay mucho equipo que puedes conseguir si quieres atraparlos a todos.

Pokémon siempre a la vanguardia con la tecnología

Pokémon siempre se ha caracterizado por transformarse.

Tiger Electronics y Hasbro lanzaron una pokédex de juguetes a finales de los 90, y todavía lo considero uno de mis juguetes favoritos de todos los tiempos. Se inspiró en la pokédex de Ash de la primera temporada del programa de televisión, aunque con algunas características diferentes que le permiten funcionar como un juguete de la vida real.

Tenía un teclado y un teclado numérico para buscar información, una pequeña pantalla que mostraba el pokémon que estabas mirando y podía mostrar información sobre cada pokémon como su altura, peso, tipo y algunos ataques que podía aprender. Me hizo sentir como si fuera un verdadero entrenador de pokémon, y recuerdo pasar horas leyendo sobre diferentes pokémon con mi pokédex.

El Pokémon mini era una pequeña consola portátil diseñada específicamente para jugar juegos de temática Pokémon desde cartuchos. Fue lanzado en 2001 en América del Norte y Japón y en 2002 en Europa. Era de 74 mm x 58 mm x 23 mm, descrito en el sitio web de Pokémon mini Nintendo UK aún activo como "bastante menos de la mitad del tamaño" del icónico Game Boy Advance de Nintendo, y venía en tres colores. Incluso tenía sensor de movimiento y ruido incorporado.

Pokebolas, un clásico que no podría faltar para los fans del Pokémon

Los dispositivos Pokémon Pikachu fueron reemplazados por el Pokéwalker con temática de poké ball en 2009, que se incluía con cada copia de Pokémon HeartGold y SoulSilver . Al igual que el Pokémon Pikachu, el Pokéwalker era un podómetro, te permitía acumular vatios y te permitía cuidar de los pokémon. Pero a diferencia del Pokémon Pikachu, podías transferir Pokémon de ida y vuelta desde el Pokéwalker, lo que significa que no estabas obligado a preocuparte solo por Pikachu. También puedes encontrar nuevos Pokémon salvajes y elementos directamente en tu Pokéwalker gastando vatios para jugar minijuegos.

Nintendo lanzó otro dispositivo con temática de poké ball en 2018 junto con Pokémon: ¡Vamos, Pikachu! y Pokémon: ¡Vamos, Eevee!: la Poké Ball Plus, un controlador de juego funcional y real que es compatible con Nintendo Switch. Puedes jugar ambos juegos con el controlador y atrapar Pokémon haciendo un movimiento de lanzamiento con tu brazo. Al igual que el Pokéwalker, también puedes almacenar Pokémon dentro de la Poké Ball Plus, e incluso llorarán desde dentro si la agitas. El controlador también es compatible con el gran éxito móvil Pokémon Go.

Esto apenas cuenta como un gadget, pero tuve que incluirlo. En noviembre pasado, The Pokémon Company International y The Wand Company anunciaron esta réplica de fundición a presión de 99,99 dólares de la Poké Ball. Por muy realista que parezca, no se lo tire a su gato como una broma; pesa 10,5 oz, que es el doble del peso de una pelota de béisbol. Y, de hecho, The Wand Company dice que "nunca se debe lanzar" y que "lanzar la Poké Ball la dañará y puede herir a alguien".

Pokémon: 10 cosas de los juegos que nunca han estado en el anime

Hay muchos elementos y personajes icónicos de los juegos de Pokémon que aún no han aparecido en el anime.

En su mayor parte, el anime Pokémon (películas incluidas) es una interpretación fiel de los muchos juegos en los que se basa. Dicho esto, las dos versiones de convertirse en el mejor de todos los tiempos tienen algunas diferencias fundamentales.

Algunas cosas en los juegos de Pokémon solo pueden funcionar en GameBoy o Nintendo Switch y son casi imposibles de reinterpretar a través de la narración animada. Algunos de estos son para mejor, mientras que otras omisiones dejan implicaciones involuntariamente divertidas sobre el mundo Pokémon.

Ash no es asaltado después de perder una batalla en Pokémon

Un incentivo para que los jugadores no pierdan una pelea de Pokémon es que, si son derrotados, el entrenador elegido generalmente se desmaya y se despierta para descubrir que falta algo de su dinero. La implicación aquí es simple: el entrenador contrario noqueó al jugador y le robaron el dinero.

Afortunadamente, esto no le sucede a Ash ni a nadie más en el anime. En el peor de los casos, la confianza de Ash llega al fondo, mientras que el trío cómico principal del Team Rocket (Jesse, James y Meowth) vuelve a explotar de una manera hilarante después de una rotunda derrota.

Ash no consigue Master Balls en Pokémon

Las Master Balls son uno de los elementos de apoyo clásicos más útiles de todos los Pokémon, ya que pueden capturar literalmente cualquier Pokémon salvaje sin falta. Para obtener uno, los jugadores pueden ahorrar mucho dinero y comprar uno, o pueden obtener uno como recompensa después de realizar una tarea imposible. De cualquier manera, es un beneficio por el que vale la pena trabajar duro.

Mientras tanto, en el anime, Ash nunca usa una Master Ball, ni siquiera obtiene una. Eso no quiere decir que el anime nunca presenta una Master Ball, pero todo lo que obtuvo fueron cameos glorificados.

En algunos de los primeros episodios, Master Ball se utiliza como base para la pelota de playa de Misty y las vallas publicitarias de fondo. Se usó una vez en Pokémon: Ruby & Sapphire pero por un personaje secundario y no por Ash.

Pokémon puede morir en el anime

Tan amigable para los niños como es, Pokémon el anime no tiene miedo de entrar en un territorio emocionalmente pesado, a menudo rozando la muerte. Tanto el entrenador como los Pokémon han muerto en el anime, como Lucario sacrificándose en Lucario & The Mystery of Mew, Luxray muriendo congelado en I Choose You y Stoutland muriendo de vejez en el anime Sun & Moon.

Mientras tanto, en los juegos, la muerte es prácticamente inexistente. Si un Pokémon pierde una batalla y sufre heridas fatales por dicha pelea, no muere. En cambio, permanecen inconscientes hasta que son revividos en el Centro Pokémon local, otorgando efectivamente la inmortalidad. Algunos Pokémon murieron en las historias de fondo de ciertos entrenadores, pero la mecánica del juego hace que la muerte sea más molesta que una tragedia.

Anime de Pokémon con muchos cambios

Lo crea o no, el anime de Pokémon que comenzó en 1997 sigue siendo fuerte. Hasta la fecha, el anime tiene más de 1,000 episodios, sin contar más de una docena de películas y especiales. Ash y Pikachu han estado en la misma aventura en la que han estado desde los años 90, y sus viajes aún no tienen un final a la vista (arriba).

Si bien el anime se beneficia de una narrativa singular y de larga duración, los juegos operan en una cronología más suelta y episódica. Aparte de que cada juego sigue un entrenador principal y una historia diferentes, todos los juegos de la Generación VI y posteriores (es decir, comenzando con Pokémon X e Y ) están implícitos en un universo o una línea de tiempo alternativos.

Múltiples Pokémon legendarios y míticos como Lugia o Zacian nunca existen en la misma línea de tiempo o reino en los juegos. Esto se debe a que cada uno de ellos suele ser el punto de venta de un título de Pokémon , con uno o más tríos (p. Ej., Los pájaros legendarios, los titanes legendarios, etc.) que aparecen exclusivamente por juego.

Por otro lado, el anime presenta a todas las bestias legendarias y míticas en la misma cronología. Ash se encuentra con uno o más por temporada, y algunos incluso reaparecen a lo largo de las temporadas, lo que confirma que viven en la misma realidad. Otra diferencia interesante es que estos Pokémon pueden reproducirse (por ejemplo, Lugia tiene bebés) mientras que no pueden competir en los juegos.

Pokémons que solo aparecen en juegos

Porygon nunca fue borrado en los juegos de Pokémon.

Una de las cosas únicas de los juegos de Pokémon es su Pokémon glitch, específicamente MissingNo. El nombre de la etiqueta predeterminada "Número perdido", MissingNo. tiene varias formas, siendo la más famosa una masa de píxeles que entran y salen de la realidad. Con el tiempo, MissingNo. Pasó de un error extraño a uno de los errores más queridos en la historia de los juegos.

El anime, obviamente, no puede tener accidentes felices como MissingNo. En el mejor de los casos, Pokémon como Gengar o Mimikyu cumplen con el estatus de MissingNo como una leyenda urbana, pero el famoso fallo técnico nunca se animó ni siquiera se mencionó. Sin embargo, esto no impidió que los fanáticos hicieran un fanart que mostrara a Ash enfrentando el horror sobrenatural.

Después de que el controvertido episodio "Electric Soldier Porygon" causó un susto de salud en Japón al desencadenar convulsiones entre los niños, Nintendo efectivamente borró el Pokémon virtual de la existencia. Si bien Porygon básicamente desapareció de la historia animada, este no fue su destino en lo que respecta a todas las demás facetas de la franquicia Pokémon , como juegos, juguetes y cartas coleccionables.

Porygon siguió siendo uno de los 150 Pokémon clásicos en las alineaciones de los juegos, apareciendo ocasionalmente y, por lo demás, en las listas de las secuelas, al igual que todos en la Generación I. Porygon incluso obtuvo evoluciones en Porygon2 y Porygon-Z, los cuales nunca se mostraron o incluso se mencionaron en el anime.

Anime de Pokémon tiene otros villanos

El equipo Rocket no son los villanos principales de los juegos de Pokémon

El Team Rocket del anime es más una molestia que cualquier otra cosa, pero para dar crédito a quien se debe, tienen el mayor poder de permanencia de cualquier equipo de villanos. A diferencia de los juegos en los que el equipo malvado cambia por entrada, el anime Team Rocket es una constante. En el mejor de los casos, grupos como Team Magma o Team Plasma (arriba, izquierda) son el antagonista estacional de un anime antes de que vuelva al Team Rocket nuevamente.

Facciones como Cipher o Team Yell aún no han hecho una aparición animada. La ausencia más atroz es la del mortal Team Rainbow Rocket, que solo llega después de que el Team Rocket se disuelve tras su derrota inicial, algo que nunca hace en el anime.

Juegos de Pokémon con personajes muy diferentes

Debido a la gran cantidad de personajes en los juegos de Pokémon, es simplemente imposible incorporar a cada uno de ellos al anime. Algunos de estos incluyen a la estrella de Sword & Shield Gloria, el rival de Black & White Hugh y la Líder del Gimnasio Fuchsia Janine (la hija y sucesora de Koga). La mayor diferencia es, por supuesto, Ash Ketchum.

Ash está basado en el entrenador original Red, pero por lo demás, es un personaje totalmente original. Al centrarse únicamente en Ash, el anime nunca presenta a los otros entrenadores estrella.

En el mejor de los casos, entrenadores como Diamond & Pearl's Dawn o Ruby & Sapphire's May se convierten en personajes secundarios. Ash es el rostro de la franquicia incluso si, irónicamente, apareció en un solo juego: la Pokémon Puzzle League de N64.

Sin cambios en los nombres de los famosos rivales de Pokémon

Una de las cosas más tontas que podían hacer los jugadores en los primeros juegos de Pokémon cambió el nombre de su rival. Oficialmente, "Rival" tenía un nombre (el más famoso es Gary Oak, también conocido como Blue), pero esto se puede cambiar a una broma interna o algo hilarantemente crudo. Desafortunadamente, este sistema se eliminó de las generaciones posteriores, donde el rol del rival generalmente lo ocupaba el entrenador que el jugador no usa.

Por razones obvias, el anime no se molesta con esto y, en cambio, se apega a los nombres oficiales de los personajes rivales que se muestran en los materiales complementarios. Al igual que los juegos, Gary Oak sigue siendo el entrenador rival más reconocido de Ash. Afortunadamente para Gary, su abuelo, el Prof. Oak , no olvida su nombre en ningún momento, lo que lo obliga a pedir sugerencias a Ash (también conocido como el jugador).

