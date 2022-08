Pokémon World Championships Londres 2022, Horarios, fechas y dónde verlo

Una nueva edición de Pokémon World Championships reunirá a la comunidad competitiva en Londres, Inglaterra para decidir quiénes son los mejores entrenadores del mundo. Las disciplinas van desde Pokémon GO, en donde tendremos la representación del mexicano Andrés Butrón, UNITE, Pokkén Tournament DX y el Juego de Cartas Coleccionables.

Inicialmente, este miércoles 17 no se verá demasiada acción en el Campeonato Mundial Pokémon 2022, ya que será exclusivamente para que los jugadores puedan terminar de registrarse y aclimatarse al ambiente. Ahora bien,este jueves 18 comienza la verdadera experienia.

A partir de las 03:00 am de México (01:00 am PDT según la web oficial Pokémon.com) las competencias del JCC (Juego de Cartas Coleccionable), videojuegos (Sword y Shield), Pokémon GO (donde estará Martogalde) y Pokkén Tournament DX comenzarán sus fases iniciales. Cada una de las disciplinas contará con un stream individual, que los podrán ver adjuntos a su juego correspondiente.

Durante el viernes 19, Pokémon UNITE verá el inicio de su fase de grupos. Mientras Pokkén DX definirá a sus campeones, ambos comenzarán 03:00 am hasta las 12:00 horas aunque la web de Pokémon aclara que las finales Senior y Master de DX se definirían cerca de las 9:30 am de México, con entrega de trofeos incluida. A su vez, el resto de las disciplinas continuarán con sus competencias.

El sábado 20, también lo harán las definiciones de Pokémon GO y UNITE. Para continuar la tendencia establecida los enfrentamientos comenzarán cerca de las 03:00 am. Sin embargo, la idea de la organización es que para las 8:00 am Pokémon GO cuente con un campeón y UNITE haga lo propio, pero alrededor de las 11:00hs.

Mientras tanto, JCC y los videojuegos atravesarán la misma fase: una ronda eliminatoria directa entre los mejores clasificados (de 03:00am hasta 9:00am videojuegos y 13:00hs JCC). Por último nos queda el domingo 21, este día nuevamente encontrará al JCC y Shield y Sword, aunque esta vez para definir campeones.

El Juego de Cartas Coleccionables se disputará en primer lugar, como no, a partir de las 03:00 am con una triple definición, ya que las categorías Junior, Senior y Master se jugarán en simultaneo. Luego, lo seguirá su par Sword y Shield, que también definirá a sus 3 categorías, pero con un horario de comienzo pautado para las 6:30 am de México.

Sin dudas el fin de semana estará lleno de expectativa y hype para la comunidad de Pokémon.

Sí quieres en vivo el torneo podrás realizarlo a través del canal oficial de Twitch dando click aquí.

