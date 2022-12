Pokémon Púrpura establece un futuro distópico aterrador para la franquicia

PKMN Púrpura establece un futuro distópico aterrador para la franquicia

Al igual que muchas generaciones pasadas, Pokémon Escarlata y Púrpura representan una gran dicotomía, con su enfoque en el pasado y el futuro dando lugar al Pokémon Paradox. Cada juego cuenta con siete de estas criaturas, así como el arte de la caja legendaria. Koraidon es la forma paradójica del pasado de Cyclizar, mientras que Miraidon es su forma del futuro.

Después de superar las tres historias principales de Pokémon Escarlata y Púrpura, se embarcarán en una cuarta en la que los jugadores aprenderán que el Profesor Sada o Turo es en realidad un robot alimentado por IA, construido por el original antes de su muerte. Los profesores originales supuestamente inventan una máquina del tiempo que les permite enviar Master Balls al pasado o al futuro para recibir estos Pokémon.

La historia de Púrpura señala a esta oscura dirección.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que algunos creen que el contenido descargable de Pokémon Escarlata y Púrpura revelará que no se trata de una máquina del tiempo, sino de una especie de máquina de "imaginación" conectada a un Pokémon que puede dar vida a otros basándose en la imaginación de uno. Eso tendría más sentido en cuanto a por qué estos se llaman Formas Paradox y no solo Formas Antiguas y Futuras, pero queda por verse. Sin embargo, operar bajo la idea de que esto no es cierto establece un futuro aterrador después de Pokémon Púrpura.

Pokémon Púrpura: Un futuro de robots

Hay dos críticas comunes sobre las formas de paradoja de Pokémon Púrpura: una es que cada Pokémon es esencialmente "X pero robot" y que sus nombres son esencialmente los mismos: "Iron Blank". Esto se puede atribuir a los nuevos diseños de Pokémon y dejarlo allí, pero también implica que hay un futuro en el que todos los Pokémon son robots. Si ese es el caso, la pregunta es por qué todos los Pokémon siguieron una línea de evolución en la que terminaron siendo robóticos por naturaleza. Seguramente, no todos estos Pokémon fueron construidos por humanos después de todo.

Por el contrario, todas las formas Paradox de Pokémon Escarlata representan un pasado salvaje e indómito. Si el final del juego fuera una trama de juego completa, Pokemon Escarlata sería esencialmente Jurassic World, donde los Pokémon del pasado están desenfrenados y en desacuerdo con el entorno actual debido a su naturaleza. El pasado no fue domesticado, ni civilizado, y queda claro en sus designios que dominaron libremente la comarca de Paldea. Con el tiempo, especialmente con la intervención humana en la evolución como se ve en Pokemon Legends: Arceus, el pasado de Pokemon Escarlata finalmente llegaría a la actualidad. Pero si Pokémon Escarlata es Jurassic World, entonces Pokemon Púrpura es algo más parecido a Terminator, específicamente a Skynet.

La creación de un robot impulsado por IA y la implicación de que solo fue posible debido al truco de Terastallization en esta región implica que es posible un futuro en el que estos sean más comunes. AI Turo es una fuerza a tener en cuenta, y un mundo lleno de ellos, especialmente con una IA más avanzada como Skynet, implica un futuro en el que Pokémon solo podría continuar existiendo si adaptaran formas robóticas de IA. Este tipo de evolución rápida y forzada podría explicar por qué la mayoría de los diseños son "X pero Robot" y por qué las implicaciones de los nombres son las mismas; están sobreviviendo en un mundo hostil, distópico y gobernado por robots. Y dado lo mucho que la ciencia ficción ama los futuros distópicos donde los robots y la tecnología derrocan a los humanos, tiene mucho sentido.

Por supuesto, de nuevo, los DLC de Pokémon Escarlata y Púrpura podrían mostrar que estos Pokémon de Paradox son representantes de la imaginación de un Pokémon o de una persona, y no representaciones precisas del pasado o el futuro. Pero si lo son, entonces Pokémon World aparentemente tiene un futuro dominado por robots con los que lidiar y/o detener, una tarea importante para un niño de diez años o un adolescente si alguna vez se representa en el juego.

Pokémon Escarlata y Púrpura ya están disponibles, en exclusiva para Nintendo Switch.

