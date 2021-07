El popular videojuego para iPhone y Android, Pokémon GO, está celebrando su quinto aniversario y quiere festejarlo con su comunidad. Por este motivo está regalando meses de YouTube Premium a sus miles de usuarios en México y La Verdad Noticias te dice cómo consegurilos.

A través de una publicación en su blog, Niantic comunicó que los usuarios de Pokémon en México ya pueden aprovechar una nueva promoción. Se trata de un regalo que les dará 3 meses de YouTube Premium para que puedan disfrutar le experiencia definitiva en la plataforma de videos más popular de internet.

Esta promoción únicamente está disponible para usuarios Pokémon GO en México. Además, solo aplica para clientes nuevos que no sean suscriptores actuales de YouTube Premium, ni YouTube Music Premium y que nunca hayan estado suscrito a dichos servicios o a Google Play Música ni a YouTube Red.

¿Cómo consigo la promoción de YouTube Premium en Pokémon GO?

Pokémon Go regala meses gratuitos de YouTube Premium a usuarios de México.

Lo que debes hacer para conseguir YouTube Premium gratuito en Pokémon GO es un proceso realmente sencillo.

Ve a este enlace

Inicia sesión con tu cuenta de YouTube

Elige la opción Pruébalo gratis

Selecciona un método de pago

Da clic en Comprar

Una vez que realices esto recibirás 3 meses de YouTube Premium gratis como parte de la promoción con Pokémon GO. Dicho esto, en caso de no desactivar la renovación automática se te hará un cargo en octubre de 2021. Ten esto en consideración si es que no buscas permanecer suscrito al servicio.

“Al momento de registro, se requiere una forma de pago válida, pero no se cobrará ningún importe hasta que venza el período de prueba. Cuando dicho periodo de prueba finalice, se le cobrará automáticamente el precio estándar de suscripción, que, en la actualidad, es de MXN $119.00. Puede cancelar la prueba sin cargo en cualquier momento antes de que finalice”, señaló Niantic en su blog.

¿Qué es YouTube Premium y cuáles son sus beneficios?

Pokémon Go regala meses gratuitos de YouTube Premium a usuarios de México.

YouTube Premium es un servicio de suscripción mensual que te otorga un montón de beneficios en YouTube. Entre ellos está la posibilidad de disfrutar los videos sin publicidad y hasta poder disfrutar producciones originales y música en YouTube Music.

Te dejamos todos los beneficios que obtendrás con YouTube Premium: Ver videos sin pausas publicitarias. Reproducir videos y música en segundo plano en tu móvil. Descargar tus videos favoritos para verlos donde quieras y, también podrás disfrutar el catálogo de YouTube Music.

