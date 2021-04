Pokémon Go: fans piden a Niantic dejar el modelo de 'pagar para ganar'

¿Pokémon Go esta orillando a los entrenadores a gastar cada vez más? Este es el señalamiento que varios fans han hecho en redes quienes consideran que Niantic implementa cada vez más el modelo ‘pagar para ganar’.

Aunque es gratis para muchos jugadores Niantic ha vuelto a Pokémon Go un juego donde debes 'pagar para ganar'.

Y es que si bien Pokémon Go es un videojuego gratis que ofrece contenido por el que se puede pagar estos fans aseguran que cada vez es más necesario gastar debido a las mecánicas del juego.

Uno de los eventos más recientes de Pokémon Go que incomodó a los fans y provocó las acusaciones contra los desarrolladores del juego fue el de Primavera, ‘Spring into Spring’, donde estuvo disponible Flower Crown Happiny de manera exclusiva y solo se podía conseguir incubando huevos sin embargo la regularidad con que este aparecía fue tan baja que muchos jugadores debieron comprar Pokemonedas para obtener incubadores que de todas maneras no garantizaban obtener al codiciado pokémon.

Este y otro tipo de ejemplos llenan foros en línea donde los fans intercambian su molestia sin embargo parece difícil que Niantic deje atrás este modelo de 'pagar para ganar' ya que los eventos Community Day se han vuelto la norma habiendo incluso algunos en los que los entrenadores deben pagar más de 10 dólares para participar.

Pokémon Go: ¿cómo evolucionar a Eevee en Sylveon?

Otra de las recientes noticias relacionadas al videojuego móvil de realidad aumentada de la que informamos recientemente revela un eficaz y sencillo método para garantizar que tu Eeve evolucione a Sylveon aunque este no esté activado aún.

Este truco garantiza que Eeve cambiará a Sylveon y fue descubierto por varios gamers quienes dieron a conocer que solo basta con nombrar al primero ‘Kira’ lo cual desbloqueará la silueta del segundo junto al botón ‘Evolucionar’.

Como mencionamos si lo intentas el juego marcará error sin embargo este easter egg asegura que cuando se haya activado tu Eevee podrá evolucionar sin problemas al deseado Sylveon.

Estas son las noticias más recientes alrededor de Pokémon Go, ¿crees que el juego de Niantic abusa del modelo ‘pagar para ganar’? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca los anuncios y eventos de este popular videojuego móvil para traerte lo más reciente.

