Pokémon Go agrega mascaras, evento exclusivo de Verizon

Meses después de cambiar Pokémon Go para hacer que el juego sea más jugable durante la pandemia de coronavirus, y posteriormente hacer retroceder algunos de esos cambios, el desarrollador Niantic ofrece a los jugadores la opción de usar una máscara protectora en el juego, como deberían hacer en la vida real mientras están jugando en público. Las mascaras ahora están disponibles, de forma gratuita, en la tienda de estilo del juego de Pokémon Go.

Las mascarillas son una adición cosmética relativamente poco importante al juego, pero su lanzamiento coincide con una ventaja para los clientes móviles de Verizon. Los suscriptores de Verizon pueden descargar un atuendo exclusivo, que incluye una máscara facial negra y roja, desde el sitio web del proveedor de telefonía móvil.

Evento de Pokémon Go

Más relevante para los jugadores de Pokémon Go es el próximo evento del fin de semana, que será exclusivo para los clientes de Verizon en los Estados Unidos. El sábado 7 de noviembre de 11 a.m. a 2 p.m. hora local, los jugadores podrán participar en un evento de investigación cronometrado con las siguientes características, como se describe en el blog de Pokémon Go:

Completa el evento Timed Research para ganar XP, Stardust, tres Incienso, una Star Piece y 100 Charizard Mega Energy, así como encuentros con Chansey, Spoink, Absol, Bronzor, Gible y Sewaddle.

Los siguientes Pokémon se sentirán atraídos por Incense durante el evento: Bulbasaur, Charizard, Squirtle, Pikachu, Unown V, Unown Z, Sableye, Patrat, Minccino y Ferroseed. Shiny Ferroseed estará disponible para atrapar.

El incienso activado durante el evento tendrá una duración de una hora.

Para obtener un boleto para ese evento especial de fin de semana, los suscriptores móviles de Verizon necesitarán asegurar un boleto ingresando a la aplicación Verizon Up de la compañía antes del 7 de noviembre. Los jugadores tienen un límite de un boleto por cuenta de entrenador. La Verdad Noticias te recomienda conocer más detalles disponibles en el blog de Pokémon Go.