Pokémon GO busca realizar incursiones especiales con criaturas exclusivas

Luego de la pandemia, Niantic se empeñó en hacer salir a jugar Pokémon GO a su base de usuarios. Por ello, en los últimos meses ha ideado funciones para incentivar a los jugadores a salir a jugar y acaba de anunciar una más que involucra un nuevo tipo de Incursiones que ofrece encuentros con Pokémon exclusivos.

Como parte de su plan para hacer que los usuarios del título salieran a jugar, anticipó que estaba preparando el regreso de las Incursiones EX o algo similar.

Ahora sabemos que este proyecto son las Incursiones de Élite, que este fin de semana debutarán en Pokémon GO.

Se trata básicamente de la renovación de las Incursiones EX, un tipo de evento al que pocas personas tenían acceso y que requerían un pase especial, aparte de que sólo tenían lugar en un Gimnasio y horario específico. El Pokémon de dicha incursión luego sería lanzado para el público en general.

¿Qué son las incursiones de élite de Pokémon Go?

Este fin de semana debutarán en Pokémon GO.

Las incursiones élite son precisamente incursiones que igualmente aparecerán de forma limitada en seleccionados Gimnasios dentro del juego y sólo estarán disponibles durante 30 minutos en 3 partes de 1 día.

La primera edición se llevará a cabo el próximo domingo 16 de octubre a las 11:00 AM, 2:00 PM y 5:00 PM (hora local).

Otra característica de estas Incursiones es que en ellas sólo aparecerá un tipo de Pokémon que sólo podrá capturarse de esta manera.

Además, habrá una inauguración a la par de las incursiones con el Pokémon Genio Burlón; es decir, Hoopa Desatado.

En caso de que no lo sepas, este Pokémon (la forma desatada) se habilitó de forma limitada originalmente gracias a una línea de investigación especial de la Temporada de Travesuras y era una forma de obtención finita (hasta ahora es imposible capturar más).

Quizá la característica más importante es que sólo será posible formar parte de estas incursiones de forma presencial, por lo que los jugadores tendrán que ir al lugar en cuestión y cooperar con desconocidos o amigos en la vida real para vencer al jefe de Incursión.

Naturalmente, esta última característica fue la que más dio de qué hablar, puesto que lo presencial del juego siempre ha generado controversia.

Buena parte de ella se debe a que jugadores temen que, dado que viven en una región rural, no encontrarán los suficientes aliados para derrotar a Hoopa Desatado.

Vivir en un área urbana no asegura que haya Gimnasios con Incursiones Élite. }

Se trata de un desafío complicado para Niantic, pues para que haya jugadores suficientes en una Incursión Élite, enfocarse en una sola área es lo ideal, pero al hacer esto, muchos jugadores podrían no encontrar ninguna Incursión Élite cerca.

Pokémon GO no cuenta con una función para comunicarse con jugadores dentro de la aplicación, por lo que la única solución oficial que DeNA ha ofrecido para que los jugadores se coordinen es Niantic Campfire, pero hay muchos jugadores que no están contentos con esta solución.

Otro detalle que no agradó mucho a los fans es que este tipo de evento se lleva a cabo de forma puntual en un solo día y a determinadas horas, lo cual impide que jugadores se unan a estas Incursiones porque están trabajando en este horario.

Por supuesto que se trata de un experimento Niantic, por lo que tendremos que esperar la retroalimentación una vez que el evento se lleve a cabo para ver si hará ajustes para mejorar la experiencia.

