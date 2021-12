Pokémon GO anuncia el Día de la Comunidad de enero con Spheal como protagonista

Pokémon Go anuncia Día de la Comunidad 2022

Pokémon GO ha anunciado su Día de la Comunidad para enero 2022, que contará con Spheal como su figura principal así como otras bonificaciones especiales en lo que describieron como una historia única de investigación.

El juego tuvo algunos días de comunidad realmente geniales en 2021, y el equipo de Niantic parece estar tratando de mantener ese espíritu el próximo año después del encierro causado por la pandemia de coronavirus aún en curso.

En La Verdad Noticias te presentamos todo lo que los jugadores de Pokémon GO necesitan saber sobre este Día de la Comunidad así como todos los detalles sobre el popular juego de RA sobre los "pocket monsters".

Spheal protagoniza Día de la Comunidad 2022

Una nueva publicación del sitio de Pokémon GO detalla el próximo Día de la Comunidad, que tendrá lugar el 16 de enero de 2022, de 11 a.m. a 5 p.m, presentará a Spheal, un pokémon de tipo de hielo y agua de la tercera generación del manga y anime.

Spheal tendrá una mayor tasa de encuentros durante el evento. Además, si evoluciona en un Walrein durante el evento o hasta dos horas después, podrá aprender la lanza carámbana de ataque cargado y la nieve en polvo de ataque rápido.

El Día de la Comunidad de enero también ofrece otras bonificaciones. Por el precio de un dólar o equivalente podrán desbloquear una historia de investigación especial llamada The Spheal Deal, que estará disponible exclusivamente durante este evento.

Un Community Day Box de compra única estará disponible por 1.280 PokéCoins e incluirá 50 Ultra Balls, cinco Super Incubadoras, cinco Lucky Eggs y un Elite Fast TM. También estará disponible un paquete gratuito de 30 Ultra Balls.

Nuevos eventos de Pokémon Go para el 2022

Este Día de la Comunidad es solo el comienzo de los planes de Niantic para Pokémon GO en 2022. Cómo te informamos en La Verdad Noticias esta semana, Pokémon Go realizará su primer evento oficial en México entre otros eventos especiales.

La compañía también anunció recientemente las fechas y ubicaciones en todo el mundo para su evento Pokémon GO Tour: Live, justo detrás del evento Pokémon GO Tour: Johto. El 2022 será particularmente divertido para los jugadores Go.

