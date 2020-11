Pokémon GO: Nuevas filtraciones nos dan detalles de la transferencia a Pokémon Home

La información ha sido ofrecida por parte de dataminers que continúan buceando en el código del juego. Como bien sabéis, la compatibilidad de Pokémon GO con este servicio de transferencia está en camino, aunque aún no tiene fecha.

Junto con la actualización 0.191 que acaba de salir, un grupo de dataminers han descubierto detalles interesantes, incluyendo lo que supuestamente será el coste de transferir Pokémon de Pokémon GO a Pokémon HOME, funciones de transferencia y una nueva notificación de los pases de incursión.

Dejamos todos los detalles compartidos a continuación:

Transferir Pokémon de Pokémon GO a Pokémon Home

Parece ser que habrá un sistema de energía que funcionará como un temporizador para transferir Pokémon a HOME. Específicamente, los datos mencionan algo llamado Transportador, que es lo que probablemente se llame la función de transferencia.

El Transportador dependerá de la energía para funcionar, pero no está claro si esta energía dependerá de la cantidad de Pokémon que envíes, de los tipos de Pokémon que envíes o de otros factores.

Hay una nueva sección de la tienda del juego que aparece en los datos en la que supuestamente podrás gastar Pokémonedas o dinero real para comprar energía para alimentar el Transportador y hacer las transferencias más rápidamente.

Cuando no podamos hacer transferencias se indicará en días y horas en los datos, así que es probable que el tiempo máximo de recarga sea de 24 horas.

Funciones de transferencia

Tendrás que vincular tu juego Pokémon GO a tu cuenta de Nintendo para poder acceder a Home. A partir de ahí, cada transferencia comenzará en GO, pero terminará en Home, aunque no está claro si utilizarás la aplicación para móvil o la versión Nintendo Switch de Home para completar estas transferencias específicamente.

Los Pokémon que tengas en defensa de los gimnasios, los Pokémon oscuros no purificados y los Pokémon Mega no pueden ser transferidos. Si tienes un Pokémon que tiene un disfraz especial o una apariencia única, parece que se puede transferir, sin embargo, perderán su disfraz o apariencia única una vez que sean enviados a Home. Esto podría no aplicarse a los Pokémon como el Pikachu de Gorra Especial que han aparecido en GO y Espada y Escudo (se te avisará antes de que comience la transferencia de que esto sucederá, permitiéndote cancelarla antes de perder esos Pokémon).

Puedes transferir varios Pokémon a la vez, no solo uno, a pesar de que el coste de la energía puede complicarlo. Y como ya sabíamos, cualquier Pokémon transferido de GO a Home no podrá ser enviado de vuelta a GO, así que siempre comprueba qué Pokémon estás enviando antes de confirmarlo.

La Wonder Box, una característica que permite a los jugadores poner varios Pokémon en una ranura específica e intercambiar aleatoriamente esos Pokémon con otros jugadores de todo el mundo, también llega a Pokémon GO.

Nueva notificación de los pases de incursión

Hay un nuevo sistema de advertencia para los pases de incursión, que tendrán un nuevo aviso emergente cuando se agoten los pases para incursión y los pases para incursiones remotas.

Esta ventana emergente tendrá un enlace rápido que ofrece a los jugadores la posibilidad de ir a la tienda del juego para conseguir más y probablemente ofrecerá ofertas o packs cuando estén disponibles.

Se ha encontrado un listado de Mega incursiones EX en las etiquetas de Pokémon Info que se añadirán como parte de la función de historia previamente anunciada. Y se están añadiendo sistemas de favoritos y filtros para diferentes áreas de los juegos.

Como siempre, os recordamos que todos estos detalles, pese a encontrarse en el código del juego, no están confirmados oficialmente, por lo que algunas de estas características podrían cambiar o incluso no llegar a Pokémon GO.

Por último, os recordamos que anteriormente los dataminers se toparon con algo realmente importante: artículos relacionados con Pokémon Home. Estos hallazgos apuntan a que el estreno de la compatibilidad sería inminente.