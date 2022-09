Pokémon GO: Evento Test Your Mettle podría presentar dos nuevos Ultraentes

PKMN GO: Evento Test Your Mettle podría presentar dos nuevos Ultraentes

Entrenadores, el próximo evento en Pokémon GO comienza este fin de semana y, según los rumores, contará con Pokémon de tipo Acero, dos nuevos Ultraentes y, muy probablemente, nuevas formas Shiny.

Test Your Mettle es el próximo evento en Pokémon GO y los jugadores tendrán la oportunidad de disfrutar de todas las funciones y bonificaciones a partir del viernes 16 de septiembre de 2022 hasta el miércoles 21 de septiembre de 2022.

La Season of Light continúa con sorpresas en el juego de Niantic.

Al momento de escribir, Niantic y Pokémon GO no compartieron ningún detalle sobre el evento, excepto la fecha de inicio y finalización, por lo que depende de nosotros comenzar a adivinar lo que podríamos ver durante el evento Test Your Mettle.

Ahora, comencemos con todos los rumores y especulaciones que circulan en línea. Ten en cuenta que los siguientes son solo rumores y aún estamos esperando el anuncio oficial.

¿Cuándo será el próximo evento de Pokémon GO?

El evento Test Your Mettle se llevará a cabo del 16 de septiembre de 2022 al 21 de septiembre de 2022. Se dice que este evento se centrará en Pokémon de tipo Acero, aparecerán diferentes Pokémon en Raids y esperamos ver un nuevo Mega Raid Boss. también, muy probablemente Mega Aggron.

Según datos recientes, los movimientos de dos Ultraentes: Celesteela y Kartana se actualizaron, lo que significa que estos dos Ultraentes podrían hacer su debut en Pokémon GO durante el evento.

Ahora, llegamos a la parte más interesante, la parte de Shiny. Los rumores sugieren que podríamos ver uno de los siguientes Pokémon Shiny:

Drilbur Shiny

Pawniard Shiny

¿Cuáles son tus predicciones? ¿Qué Pokémon nuevo te gustaría ver como parte del evento Test Your Mettle? Nos gustaría saber su opinión, así que por favor deja un comentario a continuación.

