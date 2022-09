Pokémon GO: ¿Deberías purificar a los Pokémon oscuros?

PKMN GO: ¿Deberías purificar a los PKMNs oscuros?

Originalmente, los Pokémon oscuros eran un tipo de Pokémon en Pokémon Colosseum y Pokémon XD: Gale of Darkness.

Cipher los describió como "cerrados" en sus emociones para que se convirtieran en máquinas de combate. No pudieron usar ataques que no fueran movimientos de "sombra", y no obtendrían ninguna experiencia a través de la batalla.

La única forma de volverlos a la normalidad era a través de un proceso llamado Purificación, que desharía el bloqueo final de la puerta del corazón de un Pokémon.

Pokémon GO trae su propia versión de pokémones oscuros que puede tener algunas similitudes con Colosseum/XD, pero con suficientes diferencias para sobresalir por sí solo.

En GO los tipo oscuro son usados por el Team Rocket.

Los Pokémon oscuros en Pokémon GO se distinguen por su aura morada y sus ojos rojos.

Si bien carecen de los movimientos basados en sombras que tienen sus homólogos de Colosseum/XD, los ataques de Pokémon oscuros de GO tienen una "bonificación de sombra", que inflige uno o dos puntos extra de daño.

Si los jugadores logran atrapar uno del Team GO Rocket, pueden elegir Purificarlo o mantenerlo como un Pokémon oscuro. Pero, ¿cuál es la mejor opción?

Atrapar Pokémon Oscuros en Pokémon GO

A diferencia de los Pokémon normales, los Pokémon oscuros no se pueden encontrar en la naturaleza, ni son recompensas de "Encuentro sorpresa" por completar la Investigación de campo o la Investigación especial.

Más bien, los jugadores deberán derrotar a Team GO Rocket Grunts o Leaders para tener la oportunidad de atrapar a uno de sus Pokémon oscuros.

Se puede desafiar al Team GO Rocket en Poképaradas negras o tocando cualquier globo cohete que pueda aparecer en el mapa. Los líderes del Team GO Rocket solo pueden ser desafiados si los jugadores tienen y usan el Rocket Radar.

Finalmente, se puede encontrar a Giovanni (Jefe del Team Rocket) si los jugadores tienen un Super Rocket Radar. Derrotar a cualquiera de estos oponentes en la batalla llevará a los jugadores a una "etapa de bonificación" donde atraparán a uno de los Pokémon oscuros de su oponente.

La mayoría de los Pokémon se pueden atrapar como pokémones oscuros, incluidos los legendarios. Sin embargo, los Pokémon legendarios, como Shadow Latios, son exclusivos del equipo de Giovanni y no se encontrarán en el equipo de un Grunt común.

Los pokémones oscuros solo se puede atrapar con Premier Balls. Hay varios factores que influyen en la cantidad de posibilidades que tendrán los jugadores al atrapar al Pokémon oscuro:

El Grunt/Líder derrotado

Rango de medalla de héroe

Rango de medalla de purificador

Pokémon restantes

Todos los Pokémon en el grupo del Team GO Rocket son pokémones oscuros, lo que significa que infligirán más daño que los Pokémon que se encuentran en una Batalla de Entrenador normal.

Trae Pokémon con buenos IV y CP alto para tener la oportunidad de ganar. Si los jugadores pierden, pueden tener una revancha o elegir no luchar.

Pros y contras de la purificación: si bien lo más obvio al atrapar un Pokémon oscuro es purificarlo, no se requiere purificación y los jugadores pueden optar por conservar su Pokémon oscuro.

Hay buenas y malas razones por las que los jugadores deberían aferrarse a un Pokémon oscuro.

Por un lado, sus movimientos infligirán más daño a costa de tener una defensa más baja. Los Pokémon oscuros se pueden dejar en los gimnasios y asignarse como amigos al igual que los Pokémon normales/purificados. Sin embargo, no se pueden intercambiar con otros jugadores.

Razones para mantener Pokémon oscuros

Los movimientos rápidos y cargados de un Pokémon oscuro tienen "Shadow Bonus", que inflige daño adicional a los enemigos.

Son golpeadores duros, lo que los hace buenos para luchar contra otros entrenadores (incluido el Team GO Rocket).

Los efectos de Weather Boost seguirán contando para un Pokémon oscuro, esencialmente dándoles Shadow Bonus y Weather Boost daño agregado a sus ataques.

Razones para purificar Pokémon oscuros

Un Pokémon oscuro cuesta un 20% más Candy y Stardust para encender, evolucionar o aprender un nuevo movimiento cargado.

Los Pokémon purificados tendrán una mejor evaluación y recibirán 2 puntos para todos sus IV. Potencialmente, esto puede convertir un Pokémon oscuro de 2 estrellas en uno de 3 estrellas si se purifica.

Los Pokémon purificados recibirán un impulso significativo en Combat Power (CP).

Algunas tareas de investigación especiales requieren que los jugadores purifiquen un número determinado de un Pokémon oscuro.

Un inconveniente es que tanto Shadow como Purified Pokemon tienen los movimientos Frustration (Shadow) y Return (Purified).

Este último es un movimiento de tipo normal que tiene un DPS decente y se puede usar bien en PVP si los jugadores saben lo que están haciendo. Por otro lado, puede que no valga la pena mantener Frustration/Return en un Pokémon con mejores movimientos cargados.

Un tipo normal como Snorlax obtendrá un mejor uso de estos movimientos exclusivos que un Pokémon con ataques IV débiles.

Por supuesto, el movimiento Frustration/Return se puede reemplazar fácilmente aprendiendo un movimiento a través de Charged TM, o usando Candy/Stardust para aprender un nuevo movimiento.

Sin embargo, hacerlo puede llevar tiempo si los jugadores no tienen suficientes recursos, y estos recursos pueden ser mejores para evolucionar/potenciar el Pokémon.

Pokémon GO está disponible para dispositivos móviles.

