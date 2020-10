Pokémon GO: Alineación de Sierra y mejores contadores

Un nuevo evento con el tema del Team GO Rocket está aquí, lo que significa que los jugadores de Pokémon GO de todo el mundo están derrotando a los gruñidos y abriéndose camino hacia los grandes enfrentamientos con los líderes del Team GO Rocket una vez más. Como de costumbre, todos los líderes están cambiando un poco las cosas y lanzando nuevos desafíos a los entrenadores este octubre.

Sierra, Cliff, Arlo e incluso Giovanni están de regreso este mes y los jugadores querrán derrotar a cada uno de los jefes para ganar emocionantes encuentros de Shadow Pokemon y otras recompensas. Cada uno de los jefes de GO Rocket en Pokémon GO tiene sus propias fortalezas y debilidades y los jugadores deben asegurarse de optimizar completamente sus listas de contraataque antes de dirigirse a las grandes peleas.

Cuando se trata de la alineación de Sierra este mes, en realidad solo hay un cambio sutil. Esta vez ella está liderando con un encuentro Drowzee garantizado. Ese es un gran lugar para comenzar y es probable que muchos entrenadores quieran traer un Tyranitar con el conjunto de movimientos correcto para que la pelea comience con cierta facilidad. A partir de ahí, los jugadores deberán ver cuál de los posibles Pokémon Sierra arroja para el segundo y tercer lugar.

Jugadores podrán tener enfrentamientos con los líderes del Team Rocket

Recuerda siempre que existe una gran posibilidad de que los jugadores deban caer en el primer intento solo para obtener información sobre qué Pokémon Sierra está trayendo a la pelea. Llegue lo más lejos posible para saber qué contadores deben traerse y luego salte de nuevo para una revancha.

Sierra's October Roster

Drowzee

Exeggutor / Lapras / Sharpedo

Shiftry /Houndoom / Alakazam

Drowzee Counters

Tyranitar - Bite or Fire Blast/Crunch

Giratina (Origin) - Shadow Claw/Ominous Wind

Hydreigon - Bite/Dragon Pulse

Lapras Counters

Dialga - Dragon Breath/Draco Meteor

Lucario - Counter Power Up/Punch

Melmetal - Thunder Shock/Rock Slide

Exeggutor Counters

Volcarona - Bug Bute/Bug Buzz

Scizor - Fury Cutter/X-Scissor

Pinsir - Bug Bite/X-Scissor

Sharpedo Counters

Lucario - Counter/Super Power

Machamp - Counter/Close Combat

Raikou - Volt Switch/Wild Charge

Shiftry Counters

Togekiss - Charm/Ancient Power

Ho-Oh - Hidden Power (Fire)/Brave Bird

Yanmega - Bug Bite/Ancient Power

Houndoom Counters

Swampert - Mud Shot/Hydro Cannon

Poliwrath - Mud Shot/Power Up Punch

Machamp - Counter/Cross Chop

Alakazam Counters

Darkrai - Snarl/Dark Pulse

Hydreigon - Dragon Breath/Dark Pulse

Tyranitar - Bite/Crunch