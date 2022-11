Pokémon Escarlata y Púrpura son completos fallos técnicos

PKMN Escarlata y Púrpura son completos fallos técnicos

Los juegos Pokémon recientes no han sido realmente conocidos por su sofisticación técnica. Los títulos más nuevos han oscilado entre simples juegos 3D isométricos y esfuerzos abiertos más ambiciosos, pero ninguno ha impresionado particularmente. Sin embargo, Pokémon Escarlata y Púrpura parecen ser cualitativamente diferentes. Casi todas las revisiones mencionan problemas técnicos importantes, y los jugadores han documentado innumerables áreas de preocupación, desde mala calidad de imagen y velocidad de fotogramas hasta problemas fundamentales como errores que rompen el juego. Nuestro propio análisis es condenatorio: el nuevo lanzamiento de Pokémon tiene problemas en todos los ámbitos, y en realidad es en las comparaciones con Pokémon Legends: Arceus que comenzamos a ver cuán grande es este paso atrás.

Yendo al grano, Pokémon Escarlata y Púrpura simplemente no están a la altura de los estándares de otros títulos de Pokémon. Hay tantos problemas técnicos evidentes que será difícil cubrirlos todos, pero el problema más fundamental es el diseño visual deficiente y la calidad de los activos. Escarlata y Púrpura son insípidos y de aspecto extremadamente básico: los activos ambientales son de baja calidad con geometría básica, texturas de mosaico feas y diseños simples. A la distancia, los activos ambientales se ven en su peor momento, despojados de la mayoría de los detalles y sin sombras. Púrpura hace uso de algunos mapas normales bastante duros para agregar detalles aquí, clasificándose con la estética generalmente de baja frecuencia del juego.

Las texturas en general son bastante malas, tanto en términos de ilustraciones como de calidad de los activos. El arte 2D de baja resolución está en todas partes, mientras que el arte de texturas que se usa para superficies más grandes suele tener mosaicos muy toscos, con patrones repetidos obvios y antiestéticos. Incluso antes de considerar cualquiera de las graves fallas técnicas y recortes del juego, el arte fundamental a menudo parece feo y barato.

Escarlata y Púrpura no se compara con los gráficos de Arceus.

También hay problemas con la distancia de dibujo y la gestión de LOD. Para empezar, los NPC y los Pokémon aparecen repentinamente a distancias relativamente cercanas y, a menudo, aparecen y desaparecen a medida que te acercas. Es un tema que distrae mucho, especialmente cuando se viaja a gran velocidad. Para empeorar las cosas, el juego no realiza un seguimiento de las entidades Pokémon después de que aparecen, por lo que avanzar y retroceder efectivamente desaparece cualquier Pokémon que estuviera presente. La geometría ambiental y los mapas de sombras también aparecen bastante cerca de la cámara, lo cual es discordante. No hay ninguna aproximación de sombras en el rango, a excepción de algunas sombras de nubes feas basadas en texturas, por lo que el dibujo de sombras puede ser muy notorio aquí. Ciertos entornos también tienen cambios de iluminación repentinos cuando pasas un cierto umbral.

Eso no es todo. Casi a cualquier distancia del reproductor, los objetos animados comenzarán a ejecutarse a una tasa de animación reducida, presumiblemente para reducir la carga de la CPU. Noté tasas de animación reducidas entre 1/4 y 1/15 de tasa en mi juego. En el video, verá lo que quiero decir, donde uso un molino de viento como un ejemplo evidente: a corta distancia se actualiza a 30 fps, luego a 7.5 fps, luego a 3 fps, luego a 2 fps a medida que nos alejamos más y más. Esto es más notable en los NPC en las áreas de la ciudad del juego, que se ejecutan a velocidades de animación muy bajas hasta que estás a unos pocos metros. La animación de velocidad reducida es una optimización perfecta para aliviar las demandas de la CPU, pero rara vez se usa en este tipo de rango.

Tengo muchas más quejas visuales. Las batallas de Pokémon tienen lugar en el mapa mundial, pero no se ven muy bien, con una animación de cámara incómoda y una mala calidad de los recursos. Es bastante fácil hacer que la cámara recorra la geometría en el juego general, incluso sin intentarlo. Los fallos visuales, como destellos de geometría seleccionada, son frecuentes, especialmente cuando se viaja de un lado a otro a través de los entornos. Y este desafío de física del juego temprano parece un poco ridículo, con una física flotante que no tiene impacto en el personaje del jugador.

Entonces, ¿hay algo sobre Pokémon Púrpura que funcione? Algunos de los entornos de menor escala pueden ser razonablemente atractivos, con una buena iluminación horneada y recursos decentemente detallados. Estos espacios están bastante restringidos y generalmente se presentan desde ángulos de cámara fijos, pero definitivamente son el punto culminante visual de este juego. Los diseños de personajes pueden ser bastante atractivos y únicos, especialmente para los NPC importantes para la historia principal, y los Pokémon en sí también se ven bien.

Más allá de eso, no hay muchas cosas positivas que pueda decir. Y eso, lamentablemente, se extiende a la calidad de imagen y al rendimiento. En el modo acoplado, el juego se ejecuta entre 720p y 1080p, normalmente rondando los 864p durante el juego. El modo portátil tiene un rango de resolución de 576p a 720p, aunque normalmente permanece en 720p o cerca de ella fuera de las ciudades. En la práctica, la calidad de la imagen es cuestionable en modo acoplado. La combinación de largas líneas de visión con cero suavizado y posprocesamiento limitado hace que el rastreo de píxeles sea muy obvio. El juego portátil funciona un poco mejor aquí, pero no es especialmente limpio, especialmente cuando la resolución baja.

Pokémon Púrpura apunta a 30 fps, pero sufre caídas y tartamudeos de velocidad de fotogramas casi constantes. Las frecuencias de cuadro entre 25 y 30 fps son comunes durante el recorrido, con picos de tiempo de cuadro ocasionales de 100 ms y más. Es una experiencia bastante desagradable en general. El modo portátil funciona casi igual que el acoplado, con caídas de velocidad de fotogramas similares y contratiempos momentáneos. En el peor de los casos, Pokémon Púrpura puede funcionar a 20 fps durante períodos prolongados, como en ciertas secuencias cinemáticas exigentes y al viajar por algunas de las ciudades del juego. En general, es un título que se siente muy inestable. Las batallas Pokémon son un poco mejores que las cruzadas, pero pasarás mucho tiempo moviéndose por el mundo abierto, lo que presenta una experiencia inestable y áspera.

Y eso no es por falta de optimización, ya que parece que se ha hecho un gran esfuerzo para recuperar todos los márgenes posibles de rendimiento aquí. Desde las distancias de dibujo agresivas hasta las velocidades de animación brutalmente reducidas y el uso extensivo de la resolución dinámica, Púrpura se reduce hasta donde puede llegar, y aún no puede mantener los 30 fps. Además, cuando el juego pierde fotogramas, puedes sentir que la animación se ralentiza, lo que sugiere que la velocidad del juego está ligada a la velocidad de fotogramas. Teniendo en cuenta esos recortes, sospecho que Pokémon Púrpura tiene una CPU significativamente limitada en el juego general, lo que también tendría sentido dados los dramáticos picos de tiempo que vemos a menudo.

Recientemente, en la cobertura de Bayonetta 3, planteamos la idea de que el juego era demasiado exigente para el hardware de Switch, pero no se puede decir lo mismo de Pokémon Escarlata y Púrpura. Comparado con Breath of the Wild o Xenoblade Chronicles 3, está claro que Switch es capaz de ofrecer mundos abiertos expansivos y atractivos con una calidad de imagen decente y un rendimiento bastante sólido. Sin embargo, son las comparaciones con Pokémon Legends: Arceus las que resultan ser las más devastadoras, realmente notables, teniendo en cuenta que es el mismo desarrollador con muchos de los mismos miembros del equipo que producen ambos juegos.

En el momento de su lanzamiento, Arceus no era exactamente una experiencia visual de primer nivel, pero se ve mucho mejor que Pokémon Escarlata y Púrpura. El terreno en Arceus está bastante bien esculpido, con formaciones rocosas de aspecto realista y texturas de calidad razonablemente alta. La mayoría de las características del terreno en Púrpura parecen ridículamente simples, en comparación, con algunos de los mosaicos de textura más descarados que he visto en un juego moderno, y la geometría es simple y toscamente redondeada. Incluso los efectos como las sombras de las nubes se degradan en la transición de Arceus a Escarlata/Púrpura.

Los activos ambientales en general se ven mucho mejor en Arceus. Es difícil establecer comparaciones uno a uno, pero creo que los edificios de Arceus se ven mucho más agradables a la vista, especialmente a la distancia. Los activos básicos de textura también son de mayor calidad en Arceus, como las texturas de hierba, que son bastante toscas en Púrpura. Arceus sufrió algunos problemas emergentes, pero Violet está dramáticamente peor. Los NPC se alejan mucho más del jugador en Arceus y se desvanecen en varios cuadros. Las sombras también se dibujan a una distancia mucho mayor en Arceus. Críticamente, los NPC distantes y los objetos animados se ejecutan a un buen ritmo de animación en el juego anterior, pero no en Escarlata/Púrpura.

Más fallas visuales en Pokémon Escarlata y Púrpura

También hay muchos déficits visuales básicos en Púrpura. La resolución de renderizado se ha reducido en relación con Arceus, que normalmente se ejecutaba a 1080p en modo acoplado y a 720p bloqueado cuando estaba en movimiento. Las sombras también se ven seriamente degradadas, particularmente en las batallas Pokémon. Además de todo esto, creo que el estilo visual de Arceus parece más coherente. Arceus mantiene un estilo claramente inspirado en Breath of the Wild, con la misma combinación pictórica de personajes sombreados y obras de arte ambientales estilizadas y de bajo contraste. Púrpura combina diferentes elementos visuales juntos: Pokémon suaves y hierba sin textura se yuxtaponen contra la geometría ambiental cruda con mapas normales rígidos. Incluso sin las fallas técnicas obvias del juego, simplemente no encuentro muy agradable el diseño visual fundamental de Púrpura.

Y a pesar de todos esos recortes, Púrpura tiene una velocidad de fotogramas mucho menos estable que Arceus. El primer título de Pokémon de 2022 logra mantenerse a 30 fps la mayor parte del tiempo, con uno o dos cuadros caídos ocasionalmente. Púrpura obviamente lucha mucho más aquí, con fluctuaciones dramáticas en el tiempo de fotogramas y un aluvión casi constante de fotogramas caídos en el juego general.

Arceus no es exactamente el punto más alto para las imágenes de Switch, por supuesto, pero el concepto de una degradación de juego a juego es notable. Sin noticias del desarrollador, es difícil decir qué salió mal, pero el concepto de entregar dos títulos de Pokémon en un solo año debe haber sido desalentador, y el alcance más amplio del nuevo juego debe haber sido un desafío. Escarlata y Púrpura no tienen un mundo completamente contiguo, ya que se divide en pantallas de carga al atravesar ciertas áreas. Sin embargo, presenta áreas abiertas bastante importantes con pueblos, asentamientos y muchos NPC, todo presentado sin pantallas de carga ni barreras visuales. Por supuesto, esto no es nada especial en relación con otros juegos modernos, pero es un avance sustancial con respecto a Arceus, que tenía espacios de mundo abierto algo más limitados, poblados principalmente por terreno natural y Pokémon.

Es probable que las limitaciones del motor jueguen un papel aquí y sospecho que la tecnología patentada de Gamefreak debe ser revisada, si no reemplazada por completo, especialmente cuando se trata de títulos más ambiciosos y abiertos. Pero incluso los problemas de código no justifican lo tosco que es parte de la obra de arte, lo que sugiere un cuello de botella de producción en otro lugar también. Está claro que Scarlet y Violet están muy por debajo de los estándares técnicos establecidos por los títulos anteriores de Pokémon, y eso se extiende mucho más allá de las quejas visuales y de rendimiento que hemos mencionado aquí. El juego sufre de errores graves y problemas que rompen el juego, la mayoría de los cuales han sido ampliamente documentados en línea. Estos van desde artefactos visuales momentáneos hasta hazañas transversales ridículas. No hay fin a la variedad de problemas extraños que los jugadores han logrado descubrir.

En definitiva, Pokémon Escarlata y Púrpura son completos fracasos técnicos. Ilustraciones vergonzosas, distancia de dibujo terrible, bajo rendimiento, calidad de imagen mediocre y una letanía de errores plagan este par de juegos muy problemáticos. Los fanáticos de Pokémon se merecen algo mejor.

