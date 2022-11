Pokémon Escarlata y Púrpura pueden no ser suficientes para salvar la serie

Escarlata y Púrpura pueden no ser suficientes para salvar la serie

Pokémon necesita un renacimiento. Los monstruos de bolsillo en sí mismos son una delicia visual, y el intrincado sistema de batalla basado en elecciones continúa brindando todo tipo de puntos de decisión significativos para los jugadores. Pero la fórmula de la serie empieza a mostrar su edad.

Cada tres años, se lanza un nuevo título de Pokémon convencional. Game Freak agrega nuevas características que modifican y complican el núcleo probado por el tiempo, pero los fundamentos no cambian.

Si bien Pokémon Espada y Escudo agregó áreas silvestres abiertas, campamentos de Pokémon y la capacidad de agrandar tus monstruos con dinamaxización, todavía había ocho líderes de gimnasio que usaban servilmente un solo tipo de Pokémon, un dudoso equipo malvado y una batalla culminante con el Campeón de la liga.

Escarlata y Púrpura podrían no ser suficientes para salvar la franquicia.

Hace mucho tiempo que esta fórmula no está obsoleta y ahora está peligrosamente mohosa.

Breath of the Wild muestra lo que se puede ganar con la reinvención. Nintendo volvió a la fantasía que ofrecían los juegos clásicos de Zelda en 2D y trató de capturar eso para las consolas modernas, prescindiendo de las tradiciones que no servían para su nuevo enfoque.

Breath of the Wild fue un paso audaz para Nintendo y presentó un mundo abierto vasto, rico e interconectado.

Pokémon Espada y Escudo coqueteó con esta idea al agregar Wild Areas: zonas explorables en el medio del mapa donde los jugadores podían buscar Pokémon e incluso girar la cámara.

Aunque fue una adición bienvenida al juego, el hecho de que el Área Salvaje estuviera literalmente cercada del resto del mundo decía mucho.

Las zonas salvajes de Espada y Escudo se sintieron como un extra agregado, un suave guiño a la idea del juego de mundo abierto, tímido en comparación con Breath of the Wild.

Un paso adelante de los pasillos de Rojo y Azul, estaba muy lejos de los vastos horizontes del Hyrule de mundo abierto de Zelda.

Pokémon Escarlata y Púrpura tienen como objetivo llevar esto más lejos, convirtiendo la mayor parte del mapa en una región al estilo de un Área Salvaje y ofreciéndote Pokémon legendarios con los que podrás deslizarte, nadar y cabalgar por todo el mundo.

Sobre el papel, esto parece prometedor. Sin embargo, este cambio es preocupante en el contexto de un estancamiento más amplio para Pokémon.

La reinvención no significa desechar lo bueno de Pokémon, sino eliminar los sistemas y características que se interponen en el camino de su brillante corazón.

Después de más de 25 años, es increíble lo bien que aguanta el combate sofisticado de Game Freak.

Todavía es emocionante elegir a tu escuadrón en medio de una batalla, encontrar el contraataque perfecto para el monstruo al que te enfrentas o, si te quedas corto, tratar de nivelar el campo de juego con movimientos y elementos de apoyo.

Sin embargo, incluso después de todos estos años, es sorprendente que Game Freak rara vez le dé al combate de Pokémon la oportunidad de brillar.

¿Te diriges al gimnasio Fire? Ve y atrapa un par de Pokémon de tipo agua, y lo caminarás. Los líderes del gimnasio siguen presentando solo un tipo de Pokémon, lo que hace que las batallas sean un caso simple de abastecerse de un solo tipo de contador antes de la batalla.

Las batallas que rompen con esta fórmula te muestran lo que puede ser Pokémon. Raihan, el octavo y último líder de gimnasio en Pokemon Espada y Escudo, aparentemente se especializa en los tipos de dragón, pero usa una variedad más amplia de Pokémon de lo que cabría esperar.

También enfatiza específicamente el uso de condiciones ambientales como tormentas de arena para cambiar el campo de batalla a su favor.

Estaba emocionado cuando su Torkoal, un Pokémon tipo fuego, usó Solar Beam, un movimiento tipo hierba, en mi tipo agua de la nada. En un instante, mi Intelion se vino abajo como un saco de papas en un momento decisivo digno del anime Pokémon.

Verá, había usado Sunny Day un turno antes para permitir que su Torkoal usara instantáneamente Solar Beam en lugar de cargarlo como de costumbre.

Este movimiento preparó el escenario para una batalla Pokémon fenomenal que hizo feliz a mi niño interior de 12 años.

El hecho de que esta sea la excepción, no la regla, dice mucho sobre los límites de la fórmula gastada de Pokémon.

El poder que hay dentro de Pokémon

Pokemon Legends Arceus ofreció algunas salidas prometedoras en forma de exploración de mundo abierto junto con una historia divertida y un poco loca.

Aunque tenía fallas (especialmente con respecto a la presentación gráfica), era audaz y profundamente refrescante y claramente se esforzó por hacer justicia a la fantasía de Pokémon.

Escarlata y Púrpura continúan dando un paso en la dirección correcta, pero es posible que Pokémon necesite un descanso.

Cada tres años, recibimos una nueva iteración de la misma fórmula que, por lo general con peculiaridades interesantes, no ofrece la revolución que tanto necesita la serie.

Tal vez Game Freak debería dejar de hacer ajustes y concentrarse en construir algo nuevo y excepcional. Después de todo, ¿no es la novedad una gran parte de lo que hizo que Pokémon fuera tan inspirador en primer lugar?

