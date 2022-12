Pokémon Escarlata y Púrpura podrían beneficiarse a lo grande de un tercer juego

Escarlata y Púrpura podrían beneficiarse a lo grande de un tercer juego

En una serie regida por las tradiciones, Pokémon Escarlata y Púrpura se han apartado de la fórmula normal de su franquicia. Este movimiento tardó mucho en llegar, pero los fanáticos no estaban seguros de si alguna vez sucedería. Pero después de que Pokémon Legends: Arceus sentó las bases, Pokémon Escarlata y Púrpura finalmente pudieron crear un tipo de juego de Pokémon fundamentalmente diferente. Si bien todavía hay una ruta clara basada en niveles a través de su mundo abierto, la falta de restricciones en el modo para un jugador y el modo multijugador ampliado han dado como resultado uno de los lanzamientos principales de Pokémon más aclamados en mucho tiempo.

Sin embargo, Pokémon Escarlata y Púrpura se encuentran en una situación incómoda a pesar de todo lo que hicieron bien. Los juegos fueron claramente apresurados para cumplir con su fecha de lanzamiento, con problemas técnicos que afectan a casi todos los que los prueban.

Con un campamento que proclama que estos son los mejores juegos de Pokémon desde Black and White y otro que pide reembolsos a Nintendo, está claro que este es un verdadero paso adelante empañado por problemas técnicos. Esos disminuirán con el tiempo y los parches, pero por ahora, parece que parte del potencial de Escarlata y Púrpura aún se está suprimiendo. Para romper con sus problemas y hacer que la experiencia de mundo abierto de Paldean sea lo mejor posible, es posible que Game Freak quiera revivir una tradición de serie abandonada.

Las terceras versiones de Pokémon fueron una vez un aspecto amado

Pokémon ha girado en torno al lanzamiento de múltiples versiones de cada entrada principal desde el principio. La primera generación vio a Pokémon Rojo y Verde llegar a Japón, seguido por Azul reemplazando a Verde para el lanzamiento mundial, y Pokémon Amarillo llegando más tarde como una edición especial basada en el creciente anime. Las generaciones posteriores se reducirían a dos versiones en el lanzamiento, seguidas de una versión mejorada y generalmente definitiva lanzada un poco más tarde. Ninguna versión de cada juego de Pokémon tenía todos los Pokémon de esa generación ensamblados, pero esto alentó a los grupos de amigos a comprar versiones complementarias.

Algunas de las mejores características adicionales fueron agregadas por estas nuevas versiones, incluido el seguidor Pokémon y Battle Frontier. A medida que comenzaron a desarrollar una reputación de excelencia gracias a Pokémon Emerald y Platinum, los juegos Black 2 y White 2 de la Generación 5 cambiaron las cosas. Todavía eran similares a las ediciones especiales anteriores, pero adoptaron el enfoque alternativo de ocurrir después del Black and White original. Todavía fueron bien recibidos, aunque se vendieron particularmente mal, y los fanáticos no pensaron demasiado en ellos en ese momento. Sin embargo, el legado de las versiones terciarias de Pokémon había terminado. Pokémon X e Y nunca obtuvieron el comúnmente rumoreado Pokémon Z, y a menudo se teoriza que su contenido relacionado con Zygarde se incluyó en el juego posterior de Pokémon Sun y Moon.

Desde que la serie dejó de lanzar títulos de la tercera línea principal para cada generación, Pokémon ha estado buscando a tientas para reemplazar sus viejos recipientes por contenido adicional y pulido. Pokémon Sol y Luna fueron mejor recibidos que X e Y, pero cuando intentaron contar historias de universos alternativos con Pokémon Ultrasol y Ultraluna, los fanáticos no pudieron evitar notar que la historia revisada era más débil. Más recientemente, Pokemon Sword and Shield eliminó al intermediario y simplemente agregó sus principales adiciones posteriores al juego como DLC, lo que obligó a los jugadores a completar la búsqueda principal para llegar a ellos. Con el presagio de contenido que aún no está en los juegos, Pokémon Escarlata y Púrpura pueden dirigirse por la misma ruta. Sin embargo, hacer las cosas a la antigua puede dar mejores resultados.

Lo que podría agregar un hipotético Pokémon Ámbar

Así sería un hipotético tercer juego: Ámbar.

Algunas personas se irritarán ante la idea de volver a las tres ediciones de Pokémon. Nintendo es conocido por lanzar juegos a precio completo y rara vez ofrece descuentos, por lo que parece preferible pagar la mitad de esa cantidad por algunas expansiones que casi duplican el tiempo de juego y la cantidad de Pokémon. A diferencia de Sword and Shield, Escarlata y Púrpura ya tienen una misión principal sólida y un juego final configurado para DLC, por lo que la transición no será tan dolorosa. Sin embargo, por preciso que sea, hay una serie de beneficios que un título completamente nuevo podría proporcionar. Un Pokémon Ámbar teórico podría ser tan bien considerado como los lanzamientos terciarios del pasado, si no más.

Inmediatamente, Pokémon Ámbar complementaría a Escarlata y Púrpura de varias maneras. El título haría referencia tanto a las banderas españolas como a la sustancia en la que se han conservado los insectos antiguos. Una asociación con el Pokémon Paradox recientemente presentado sería obvia, y esta secuela o precuela de los juegos originales podría tratarse de que rompan la contención y se extiendan por Paldea. Escarlata y Púrpura están especialmente preparadas para las entregas cronológicas debido tanto al sistema Champion Rank como a la Academia Pokémon central que acepta nuevas clases de estudiantes y potencialmente personal cada año.

Teniendo en cuenta que se produjo un éxodo masivo de maestros junto con el ascenso del Team Star, una precuela funcionaría tan bien como una secuela. Entre otros beneficios, una nueva entrega de Paldean podría presentar nuevos desarrollos en la trama secundaria del profesor Sada y/o del profesor Turo. Una precuela también permitiría un final inusualmente trágico para Pokémon, ya que mientras el Pokémon Paradox sería repelido, las diversas muertes, ausencias y lesiones que condujeron a los eventos de Escarlata y Púrpura tendrían que ocurrir.

En el frente del juego, Pokemon Amber se beneficiaría tanto de los parches que se están implementando para Escarlata y Púrpura como de algo de tiempo adicional para implementar contenido y revisiones. Se podrían agregar áreas completamente nuevas al cráter subterráneo y central de Paldea, y el crecimiento de la lista de Pokémon mencionado anteriormente podría ocurrir. Lo más importante es que una nueva tercera versión necesitaría traer de vuelta una instalación de batalla repetible como Battle Frontier. Pokemon Amber podría ser la versión idealizada de lo que Game Freak estaba tratando de hacer en el Área Salvaje de Sword and Shield, y dejar que tal logro respire sin fallas técnicas importantes podría ponerlo en la carrera por el mejor juego de Pokémon hasta el momento.

Pokémon Scarlet y Violet ya están disponibles en Nintendo Switch.

