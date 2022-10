Pokémon Escarlata y Púrpura lanzará tres guías diferentes en Japón

Conocemos la posibilidad de guías para el lanzamiento japonés de Pokémon Escarlata y Púrpura desde hace un tiempo; de hecho, en esta etapa de la franquicia se ha convertido casi en una certeza absoluta.

Hoy hemos recibido más detalles sobre la forma que tomarán estas guías y, en efecto, su cantidad.

En una actualización publicada en Serebii.net, el sitio centrado en Pokémon explicó que no se lanzarían una, ni dos, sino tres guías para la última entrega de la serie en los próximos meses.

Esto luego fue ampliado por el webmaster del sitio, @JoeMerrick, quien compartió la siguiente información:

Ah, sí, lo mencioné en el sitio debido a los códigos de serie, pero no lo mencioné aquí. Se han anunciado tres guías para Escarlata & Púrpura para Japón. One se lanza el día del lanzamiento, Story Guide en diciembre y Pokédex en febrero: Joe Merrick (@JoeMerrick)

Como alude Merrick, la primera guía Pokémon Escarlata y Púrpura se lanzará en Japón junto con el lanzamiento del juego el 18 de noviembre de 2022 y se centrará en las tres rutas del juego, no en profundidad.

A esto le seguirá una guía de historia el 16 de diciembre de 2022 y una guía Pokédex completa para la región de Paldea el 2 de febrero de 2023.

Según la publicación de Serebii.net, las dos últimas de estas guías vendrán con recompensas únicas que los lectores podrán desbloquear en el juego.

La guía de la historia vendrá con un código para desbloquear 100 pociones y la guía Pokédex proporcionará un código para 100 Exp. Dulces.

Actualmente no hay noticias sobre si estas guías se traducirán al idioma inglés, pero, como dijo Merrick en un tuit de seguimiento, esto podría deberse a cómo se filtraron las guías de Pokémon Espada y Escudo en el pasado, lo que hace que la traducción redundante.

Todavía no hay señales de ninguna guía en inglés, pero teniendo en cuenta que SWSH tuvo una filtración importante a través de las guías de estrategia y nunca vimos ninguna para BDSP o Legends, esto no me sorprende.— Joe Merrick (@JoeMerrick)