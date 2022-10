Pokémon: Entornos submarinos son las minas de oro perdidas de la serie

PKMN: Entornos submarinos son las minas de oro perdidas de la serie

Algunos de los mejores entornos de la serie Pokémon han sido aquellos bajo el agua, pero lamentablemente los juegos los han dejado infrautilizados.

Sumérgete en los juegos Gen 3 y sus remakes fue una mecánica única y divertida que permitió a los jugadores explorar el fondo del océano, que es una de las razones por las que Hoenn es una de las mejores regiones de Pokémon.

Sin embargo, no ha aparecido desde entonces, y los juegos futuros de la serie deberían recuperar esto de alguna forma, incluidos los próximos juegos Gen 9 Pokémon Escarlata y Púrpura, que se lanzarán el 18 de noviembre.

En los juegos de Pokémon Gen 3, Dive era un movimiento HM enseñado por HM 08 en los juegos originales y HM 07 en sus remakes. En batalla, es un ataque de tipo Agua con un poder base de 60 que hará que el usuario sea invulnerable por un turno.

Fuera de la batalla, los jugadores pueden usarlo para sumergirse profundamente bajo el agua en ciertos lugares para explorar un área pequeña llena de Entrenadores, artículos y Pokémon salvajes.

Los escenarios submarinos necesitan regresar a la serie.

A partir de Gen 4 en adelante, algunos Pokémon de tipo Agua pueden aprenderlo subiendo de nivel, y apareció como una MT en Gen 8 que se puede enseñar incluso a más, incluidos algunos de los mejores Pokémon iniciales de tipo Agua.

También es un HM en Gen 5, pero no está disponible hasta después del juego y solo se usa para acceder a un área, Abyssal Ruins.

Tal como está actualmente, no parece que Escarlata y Púrpura de Gen 9 traigan de vuelta Dive o cualquier otra área submarina.

Las formas transversales acuáticas de Koraidon y Miraidon que permiten a los jugadores navegar por la superficie del agua hacen que cualquier cosa debajo parezca improbable, y no se menciona en los diversos tráilers que muestran su vasto mundo abierto.

Sin embargo, esta función aún puede regresar en Gen 10 o en un juego posterior, y si Gen 5 obtiene nuevas versiones después de Pokémon SV, pueden expandirla enormemente desde el Blanco y Negro original y sus secuelas, y permitir que los jugadores atrapen a su Pokémon Gen 5 favorito en un escenario submarino.

Pokémon debería traer de vuelta los entornos submarinos y de buceo

Además de las áreas de buceo en la serie principal, han aparecido entornos submarinos en otros juegos Pokémon como Pokémon Snap y la serie Pokémon Ranger.

En cada juego, han sido únicos y agradables a la vista, y tienen el potencial de ser aún mejores en los futuros dado el mayor poder del Nintendo Switch en comparación con las consolas portátiles en las que han estado los juegos anteriores, así como el mejor. gráficos que tienen los juegos más nuevos.

Si se hace bien, incluso pueden convertirse en los mejores entornos que ofrece la serie.

Quizás el mayor argumento para el regreso de los entornos submarinos en la serie principal de Pokémon es la nueva dirección que ha tomado en los últimos juegos.

Pokémon Legends: Arceus tenía un mundo semiabierto dividido en secciones, y Pokémon Escarlata y Púrpura son un mundo completamente abierto sin restricciones, a diferencia del formato lineal que la serie ha usado en el pasado.

El cambio marca el momento perfecto para el regreso de los entornos submarinos, ya que pueden dar a los jugadores aún más libertad y más lugares para explorar, además de diferenciar a los futuros juegos de Pokémon de otros títulos masivos de mundo abierto como Legend of Zelda: Breath of the Salvaje.

Si las áreas submarinas regresaron a la serie principal de Pokémon, hay algunas formas diferentes en que se pueden usar.

Incluso traer de vuelta las áreas de Hoenn's Dive con gráficos y características mejoradas podría ser genial, pero podrían ser aún mejores si se expandieran para que coincidieran con el resto de los nuevos mundos abiertos de los juegos.

Los sistemas de cuevas submarinas, los arrecifes de coral y los barcos hundidos podrían ser geniales para explorar, especialmente con Pokémon variantes regionales de tipo Agua y nuevas evoluciones para capturar en ellos.

Con suerte, Pokémon tiene planes para revivir sus entornos submarinos en los próximos juegos, para que los jugadores puedan experimentar estos y posiblemente más.

