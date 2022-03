PlayStation podría aprender de Disney Plus para ser un rival de Game Pass

Sony podría aprender de Disney Plus para ser un rival de Game Pass

Es posible que PlayStation Spartacus aún no se haya anunciado oficialmente, pero si los rumores son ciertos, tiene un gran problema: el acceso a los lanzamientos del primer día.

Si bien los jugadores de PlayStation sin duda aprovecharán la respuesta de PlayStation a Xbox Game Pass para PS4 y PS5, me pregunto si Sony habrá aprendido las lecciones correctas del servicio rival.

Con el servicio de suscripción de Microsoft que ya tiene casi cinco años, cualquier cosa que lance PlayStation tiene mucho por hacer. Pero tal vez sea Disney Plus el que tenga la respuesta a algunas de sus posibles caídas.

Los rumores hasta ahora sugieren que Project Spartacus, también conocido como PlayStation Neo en algunas supuestas filtraciones, no verá a Sony traer sus títulos más importantes al servicio el primer día.

Con Spartacus Sony espera hacer frente al Game Pass de Xbox.

Eso es un completo contraste con Xbox Game Pass, donde ya hemos visto títulos emblemáticos como Halo Infinite y Forza Horizon 5 accesibles desde el día del lanzamiento para los suscriptores del servicio.

Esto significaría que los próximos juegos de PS5, como God of War: Ragnarok, no se ofrecerían como parte de una suscripción a Project Spartacus, sino que aún estarían disponibles para comprar a través de métodos tradicionales.

A pesar del hecho de que esto claramente pondrá al servicio aún no confirmado de Sony en una gran desventaja frente a su rival de Xbox, creo que hay cierto margen de interpretación en el informe de Bloomberg.

El hecho de que las principales exclusivas nuevas de PS5 no estén disponibles el primer día como parte del Proyecto Spartacus, eso no descarta un modelo de Disney Plus.

Disney realmente no tiene reglas establecidas cuando se trata de distribuir sus películas más grandes a través de su servicio de transmisión, con algunas, como Turning Red, que llegan el primer día, mientras que otras, como Shang-Chi and The Legend of the 10 Rings, tienen un racha de exclusividad cinematográfica antes de llegar a Disney Plus.

Pero también está Premier Access, una opción que Disney ha usado para películas como Black Widow y Cruella, donde los suscriptores de Disney Plus pueden pagar £20 / $30, además de su suscripción mensual, para obtener acceso permanente a la película desde el lanzamiento.

Alternativamente, los espectadores podrían esperar hasta la fecha en que esas películas se incluyeron en el costo de suscripción habitual.

Es un concepto interesante y algo que creo que podría funcionar particularmente bien para cualquier servicio de suscripción que Sony esté planeando, principalmente debido a la gran cantidad de exclusivas que PlayStation tiene en su arsenal.

Una de las razones por las que la PS4, y ahora la PS5, se han vendido tan bien es la fuerza de las exclusivas de PlayStation, incluidas The Last of Us, Uncharted, Horizon Zero Dawn, Spider-Man y Ratchet and Clank.

No hay duda de que Sony tiene la sensación de que agregar todos sus grandes lanzamientos AAA de inmediato a un servicio de suscripción dañaría el prestigio de esos títulos.

Incluso si expandiera exponencialmente la audiencia potencial de cada franquicia: Forza Horizon 5 superó los 18 millones de jugadores y Halo Infinite 20 millones, poco después de sus respectivos lanzamientos el año pasado, sin duda impulsados por su lanzamiento en Game Pass en Xbox y PC.

Pero, definitivamente, hay un compromiso para Sony con algún tipo de sistema de descuento a la Premier Access, ya que solo aumentará el incentivo de inscribirse en lo que sea que finalmente se llame Project Spartacus.

Los planes de PlayStation para Spartacus

Independientemente de lo que Sony decida hacer, deberá ser fácil de entender. Según el informe, Project Spartacus combinará dos de sus servicios actuales, PlayStation Now y PlayStation Plus, además de ofrecer acceso a una colección de títulos de PlayStation modernos y más retro.

PlayStation Now, la plataforma de transmisión de juegos basada en la nube de Sony, es un servicio sólido que es difícil de conceptualizar o explicar: no se beneficia del tipo de propagación de boca en boca que ha ayudado a impulsar Game Pass a más de 25 millones de suscriptores.

Con PlayStation Spartacus destinado a lanzarse con varios niveles diferentes de acceso, con la oferta más alta de beneficios adicionales que incluyen demostraciones de juegos y transmisión de juegos, Sony podría estar preparándose para un error repetido aquí.

Los niveles aparentemente diferentes también ofrecerán acceso a diferentes colecciones de juegos. Es mucho para asimilar, y para mí, las pequeñas adiciones como demostraciones y transmisión no valdrán la pena, independientemente del precio adicional que pueda tener.

Honestamente, esto está sonando todo tipo de campanas de advertencia. La belleza de Xbox Game Pass es su simplicidad

Es una opción de membresía, está bien dos si desea incluir Game Pass Ultimate y sus beneficios para los jugadores de Xbox y PC: le brinda acceso a cientos de lanzamientos propios y de terceros, junto con descuentos exclusivos en juegos que dejan el servicio, y otras ventajas.

Los juegos grandes se confirman (y, a menudo, se pueden preinstalar) antes de su lanzamiento. La iteración de PlayStation tiene una enorme montaña que escalar desde el principio. Tiene que quedar claro cómo se compara con Game Pass desde el momento en que se anuncia, sin atascarse en las minucias.

En el momento en que comienzas a introducir niveles, te adentras en un territorio donde abunda la confusión.

Solo mire Nintendo Switch Online, que ahora viene en dos variedades: el clásico Nintendo Switch Online o Nintendo Switch Online + Pase de expansión, que por un precio bastante alto agrega acceso a los títulos de N64 y Sega Genesis junto con Animal Crossing: New Horizons Happy Home Academy DLC y el nuevo Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass.

Es una diferenciación extraña y una forma fea de expresar los niveles, lo que solo sirve para hacer que la propuesta de membresía sea más complicada.

Por supuesto, mantendré mi juicio hasta que Sony haga un anuncio oficial, pero sin duda Project Spartacus vivirá o morirá en función de cómo maneje las exclusivas de PlayStation.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de PlayStation como que se unió al boicot comercial contra Rusia.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.