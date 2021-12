PlayStation planea un nuevo servicio para competir con el Game Pass de Xbox

La división PlayStation de Sony Group Corp. está planeando un nuevo servicio de suscripción para competir con el popular Xbox Game Pass de su rival Microsoft Corp., según personas familiarizadas con los planes y documentos de Sony revisados por Bloomberg.

El servicio, cuyo nombre en código es Spartacus, permitirá a los propietarios de PlayStation pagar una tarifa mensual para acceder a un catálogo de juegos modernos y clásicos, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque no estaban autorizadas a hablar con la prensa sobre los planes.

Es probable que la oferta esté disponible en la exitosa PlayStation 4, que ha vendido más de 116 millones de unidades, y su escurridiza sucesora, la PlayStation 5, que se lanzó hace más de un año pero aún es difícil de comprar debido a problemas con la cadena de suministro.

Con la fusión la compañía espera competir con el éxito que ha tenido el Game Pass de Xbox.

Cuando se lance, previsto para la primavera, el servicio fusionará los dos planes de suscripción existentes de Sony, PlayStation Plus y PlayStation Now.

Actualmente, se requiere PlayStation Plus para la mayoría de los juegos multijugador en línea y ofrece títulos mensuales gratuitos, mientras que PlayStation Now permite a los usuarios transmitir o descargar juegos más antiguos. Los documentos revisados por Bloomberg sugieren que Sony planea conservar la marca PlayStation Plus pero eliminar gradualmente PlayStation Now.

Es posible que los detalles sobre Spartacus aún no estén finalizados, pero la documentación revisada por Bloomberg describe un servicio con tres niveles. El primero incluiría los beneficios existentes de PlayStation Plus. El segundo ofrecería un amplio catálogo de juegos de PlayStation 4 y, eventualmente, de PlayStation 5.

El tercer nivel agregaría demostraciones extendidas, transmisión de juegos y una biblioteca de juegos clásicos de PS1, PS2, PS3 y PSP. Un representante de PlayStation no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

PlayStation superado por el Game Pass de Xbox

Aunque la PlayStation ha superado en ventas a la Xbox en los últimos años, Sony se ha quedado atrás de Microsoft en el frente de las suscripciones. Con esta nueva estructura, Sony buscará competir con una función de Xbox que ha sido popular y lucrativa.

Game Pass de Microsoft, que a menudo se conoce como el Netflix de los videojuegos, tiene más de 18 millones de suscriptores. Permite a los usuarios pagar de $10 a $15 al mes por acceso ilimitado a varios cientos de juegos.

Xbox ha construido su estrategia general en torno al servicio en los últimos años, poniendo todos sus juegos publicados internamente en Game Pass tan pronto como se lanzan. Xbox también ha realizado grandes adquisiciones, como Bethesda Softworks el año pasado por $ 7.5 mil millones, con el objetivo de reforzar la biblioteca de Game Pass.

Sony también está invirtiendo recursos para expandir sus esfuerzos en juegos en la nube, dijeron personas familiarizadas con los planes. El servicio de transmisión de juegos xCloud de Microsoft estuvo ampliamente disponible a principios de este año.

Sony recortó la producción del PS5 nuevamente debido a la escasez de chips.

