PlayStation ha compilado un práctico diccionario de términos de juego y jerga

Sony ha compilado un práctico diccionario de términos de juego y jerga

Olvídese de los diccionarios de Cambridge, Oxford y Urban porque ahora tenemos el diccionario de juegos de PlayStation definitivo compilado nada menos que por Sony para los jugadores que no están familiarizados con las "palabras, la terminología y las frases de argot más populares" utilizadas por otros niños geniales.

Como descubrió el usuario de Reddit xektor, el diccionario parece ser una nueva adición al sitio web de PlayStation y se llama "PlayStation Ultimate Gaming Glossary".

¿Dominas estos términos de juegos y ocio actuales?

Hablando en serio, el diccionario es bastante útil ya que hay términos con los que no estoy familiarizado y he estado jugando durante mucho más tiempo del que me gustaría admitir (¿alguien más aquí tenía un Sinclair ZX Spectrum o Atari?) pero también es una lectura divertida.

El diccionario de juegos de PlayStation es bastante útil

Estos son algunos de mis favoritos personales del diccionario de PlayStation, aunque estos son términos de uso común:

Git gud: Un error ortográfico deliberado de 'Get Good', 'git gud' es un mandato para aumentar el nivel de habilidad propio en respuesta a un desafío particularmente difícil.

A los jugadores que se quejan de una dificultad irrazonable en un juego, a menudo se les anima a que se den por vencidos, perseveren en el juego y superen el desafío mediante la paciencia y el aprendizaje.

Noob-tube: Originalmente se refería a los lanzagranadas, un "noob-tube" generalmente se refiere a armas poderosas y fáciles de usar que son populares entre los jugadores sin experiencia, particularmente en el modo multijugador competitivo.

Wrecked: A menudo estilizado como 'rekt' o 'recked', ser destrozado o destrozar a otro es ser mejor o ser superado fácilmente, generalmente en un encuentro uno a uno.

'Get Rekt' es un desprecio de victoria común cuando se vence a un enemigo difícil o tenaz.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de PlayStation como que sus exclusivas se "deteriorarían" si llegarán a PS Plus el primer día.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.