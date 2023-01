¿PlayStation está por anunciar contenido de terceros? Esto es lo que sabemos

La Verdad Noticias te informa que un nuevo rumor sugiere que PlayStation pronto anunciará una gran cantidad de contenido de terceros, dando a entender una posible State of Play en un futuro cercano. Sony ha organizado varios eventos State of Play en 2022, presentando juegos de primer y tercer partido de varios géneros.

Los eventos State of Play suelen ser eventos más pequeños que se centran en juegos fuera del espacio AAA, pero en el 2022 se produjo un cambio en esta tendencia debido a varios anuncios importantes.

Esto incluyó nuevas revelaciones como Tekken 8, Rise of the Ronin y Resident Evil 4, así como trailers de Final Fantasy 16, God of War Ragnarok, Street Fighter 6 y más. Ahora, parece que Sony podría anunciar próximamente una nueva exhibición con un enfoque en el contenido de terceros.

Según informó Insider Gaming, el supuestamente retirado filtrador conocido como The Snitch publicó nueva información en Discord, revelando que recibió un DM de una fuente confiable sobre los planes de Sony.

El mensaje indica que PlayStation anunciará "cosas de terceros" muy pronto, lo que posiblemente sugiere un nuevo evento State of Play en un futuro cercano. Los fans deben tener en cuenta que, aunque The Snitch era un filtrador confiable, cada rumor debe tomarse con precaución.

La presentación anterior de State of Play tuvo lugar en septiembre de 2022, por lo que los socios externos de Sony pueden tener una gran cantidad de contenido para anunciar para 2023 y más allá.

Los rumores de una nueva versión de Metal Gear Solid han estado circulando desde hace un tiempo, y las filtraciones apuntan a que es una exclusiva de PlayStation 5. Por lo tanto, Sony puede aprovechar esta oportunidad para anunciar la nueva versión de Metal Gear Solid o exclusivas de terceros similares.

Es posible que tampoco se limite a títulos exclusivos, ya que los eventos anteriores de PlayStation incluyeron juegos como Hogwarts Legacy y Street Fighter 6. A partir de ahora, la filtración compartida por The Snitch no confirma que Sony pronto organizará un evento State of Play, pero es probablemente el escenario.

