PlayStation cierra el sitio web de Killzone

Hubo un tiempo en que Killzone era una de las principales franquicias de juegos de Sony. Sin embargo, no se ha lanzado un nuevo juego de Killzone desde Killzone: Shadow Fall de 2013, que fue un título de lanzamiento para la PS4, y Guerrilla Games se ha centrado últimamente por completo en la serie Horizon. Aquellos que tienen la esperanza de que Sony aún pueda regresar a la franquicia Killzone en algún momento pronto tendrán que controlar sus expectativas, ya que el sitio web oficial de la franquicia ha sido cerrado.

Aquellos que intenten visitar el sitio web oficial de Killzone recibirán un mensaje que explica que, a partir de ahora, se redirigirá al sitio web de PlayStation. El mensaje dice que este cambio no afectará a los modos multijugador en línea en los juegos de Killzone, y los jugadores aún podrán obtener datos de clasificación y estadísticas tanto en Killzone: Mercenary en PS Vita como en Killzone: Shadow Fall. Sin embargo, ya no es posible crear o administrar clanes de Killzone: Shadow Fall, ya que eso se manejó a través del sitio web.

El mensaje termina con Guerrilla Games agradeciendo a los fans su entusiasmo y apoyo. No indica que la franquicia de Killzone pueda regresar algún día, y no ofrece ninguna garantía de que el cierre del sitio web no signifique que la franquicia de Killzone esté efectivamente muerta.

Franquicia Killzone

La última vez que los fanáticos escucharon algo sobre la franquicia Killzone fue en 2017, cuando el cofundador de Guerrilla Games, Hermen Hulst, tocó el tema. Hulst indicó que Guerrilla Games no había hecho planes concretos sobre el futuro de la franquicia Killzone. Sin embargo, dado que el próximo proyecto de Guerrilla Games es Horizon Forbidden West, parece seguro decir que si un nuevo juego de Killzone es una posibilidad, pasarán años antes de que los fanáticos escuchen o vean algo al respecto.

En los años transcurridos desde los comentarios de Hulst, PlayStation se ha alejado más de Killzone. En mayo de 2020, los servidores multijugador de Killzone se cerraron al azar durante un tiempo limitado antes de ser restaurados. Luego, el mes pasado, el sitio web de PlayStation actualizó su página sobre sus estudios y las franquicias por las que son conocidos, mencionando Guerrilla Games junto con Horizon e ignorando por completo la franquicia Killzone.

No está claro por qué Sony parece querer dejar la franquicia Killzone. Killzone: Shadow Fall fue un éxito de ventas, vendiendo millones de copias, aunque no fue exactamente un favorito de la crítica. Tal vez PlayStation y Guerrilla regresen a la franquicia de Killzone en algún momento, pero los fanáticos no deberían contener la respiración para un anuncio en el corto plazo.