PlayStation busca responder a Xbox Game Pass según creador de God of War

Sony Interactive Entertainment trabaja en una respuesta de PlayStation para ‘contraatacar’ al popular servicio Xbox Game Pass de Microsoft reveló el creador de God of War y cocreador de Twisted Metal David Jaffe en el episodio más reciente de su programa de YouTube.

Sin duda el Xbox Game Pass ha superado al servicio de Sony sin embargo PlayStation podría tener un as bajo la manga con su respuesta.

Xbox Game Pass comenzó a funcionar en junio de 2017 y desde entonces se ha vuelto central en el negocio de videojuegos de Microsoft al atraer a 18 millones de suscriptores ofreciendo a los gamers de Xbox y PC acceso a más de 100 juegos.

Es así que ante el éxito del servicio de suscripción de Xbox Playstation prepara su as bajo la manga revelando incluso que tienen noticias pero que estas no serán reveladas aún por lo que mientras los gamers segurán contando solo con PlayStation Now.

Esta afirmación confirmaría la opinión de Jaffe quien dijo que según sus fuentes en Sony la respuesta al Xbox Game Pass dará como resultado un nuevo servicio de suscripción pago de PlayStation.

Sony apura ‘jubilación’ del PS3, Vita y PSP

Otra de las noticias recientes relacionadas con PlayStation ha sido la decisión de Sony de dar un paso más en la salida de las consolas PS3, PS Vita y PSP retirando la venta de juegos y contenido de la PlayStation Store.

De acuerdo con el anuncio de Sony las tiendas digitales de estas consolas en la PlayStation Store cerrarán el próximo 2 de julio para el caso de PS3 y PSP mientras que la dedicada al Vita verá su fin el 2 de agosto.

Sony ha buscado tranquilizar a los gamers que todavía frecuentan estas consolas revelando que aún podrán descargar de nuevo los juegos que adquirieron antes de la fecha de cierre. Este retiro también aplica al contenido que se puede comprar dentro de los juegos de estas consolas.

Es así que mientras Sony se concentra en el PS4 y PS5 también prepara la respuesta de PlayStation al exitoso servicio de Xbox Game Pass como ha revelado el creador de God of War. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca las noticias reveladas por Sony para traerte lo más reciente.

