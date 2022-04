PlayStation Plus y su servicio de suscripción ya tiene fecha de lanzamiento

Sony anunció que el servicio de suscripción de PlayStation Plus llegará a América del Norte el próximo 13 de junio de 2022, mientras que en Asia excepto Japón sería el 23 de mayo de este año y en Japón el 1 de junio.

El calendario de Sony ha eliminado la duda sobre la fecha en la que llegaría este nuevo servicio, también estaría en países como Bulgaria, Croacia, República Checa, Grecia, Hungría, Malta y Rumania.

Se ha indicado que el servicio de PlayStation Plus tendrá tres niveles, los cuales llevan por nombre Essentials, Extra y Premium, los cuales tienen un precio variado, y un acceso a contenido específico.

Los tres niveles de suscripción de PlayStation Plus

El primer nivel, PS Plus Essentials, tendrá un costo de 9.99 dólares al mes, brindaría los mismos beneficios que el servicio PS Plus actual, mientras que el PS Plus Extra, que permite acceder a una biblioteca de 400 juegos costará 14.99 dólares al mes.

PS Plus Premium tendría todos los beneficios del servicio, como 340 juegos, que pueden ser descargados, aquí estarían los clásicos, así como pruebas de juegos por tiempo limitado, su precio será de 17.99 dólares al mes.

¿Qué hace PS Plus?

Se ha informado que PlayStation Plus se ha posicionado como un servicio de suscripción por medio de un pago para tener acceso a los juegos de PS4, así como a juegos multijugador online y descuentos exclusivos en su tienda online.

