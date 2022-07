PlayStation Plus tiene un problema premium

PS Plus tiene un problema premium

El lanzamiento del nuevo sistema de niveles de PlayStation Plus no ha convertido al servicio de suscripción de Sony en un asesino inmediato de Xbox Game Pass.

Algunos fanáticos juzgaron duramente la primera actualización de contenido desde que Sony comenzó a ofrecer tres niveles de suscripción de juegos, y muchos la compararon con el estándar que Microsoft ha establecido en los cinco años desde el lanzamiento de Game Pass.

Aunque la respuesta de Sony a Game Pass está en sus inicios, la nueva encarnación de PlayStation Plus es una mezcla.

En el lado positivo, su biblioteca de juegos ha permitido que los nuevos fanáticos convertidos al género Soulslike por Elden Ring vean otros grandes éxitos.

La actualización de este mes también incluye el nuevo lanzamiento bien calificado Stray como una oferta del primer día.

Sony ha comercializado antes con su librería de juegos clásicos.

Sin embargo, estos aspectos positivos no son un consuelo para aquellos que han comprado el nivel más caro del servicio en busca del contenido que debería ayudar a diferenciarlo: los juegos clásicos de PlayStation.

Sony siempre ha estado a la zaga de sus competidores de consola en términos de explotación de su catálogo anterior.

Microsoft ha hecho de la compatibilidad con versiones anteriores una función desde Xbox One, y Nintendo nunca ha dejado pasar la oportunidad de volver a empaquetar sus juegos clásicos.

Sony, por otro lado, nunca ha abrazado realmente hacer que sus juegos clásicos sean parte de las nuevas generaciones de consolas.

La actitud de Sony hacia su catálogo clásico en PlayStation Plus

Un ejemplo de la actitud de Sony hacia su catálogo anterior de PlayStation se produjo cuando el actual director ejecutivo y presidente de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, le dijo a la revista Time que la compatibilidad con versiones anteriores era una función muy solicitada por los fanáticos, pero que rara vez se usaba.

Agregó que ver generaciones anteriores de juegos de aspecto "antiguo" junto con títulos de PS4 en un evento de Gran Turismo lo dejó preguntándose "¿por qué alguien jugaría esto?".

La compatibilidad con versiones anteriores de PS4 ha sido parte de la estrategia de PS5 de Sony desde el primer día, y la colección PlayStation Plus de títulos de PS4 Greatest Hits fue un beneficio bienvenido para los suscriptores de Plus cuando se lanzó el sistema.

Sony hizo que los juegos clásicos fueran un punto de venta del nuevo PS Plus se sintió como un cambio de dirección bienvenido.

Cuando se reveló la lista real de juegos clásicos incluidos en el nivel Premium, muchos sintieron que era decepcionante.

Parte de esto se debe al hecho de que sus juegos de PS2 ya se relanzaron en PS4.

Si bien es bueno para los fanáticos que compraron Rogue Galaxy y otros títulos en la PS4 que esas compras se transfieran a través de la compatibilidad con versiones anteriores, es difícil encontrar su inclusión como una propuesta emocionante sin nuevas incorporaciones a las ofertas de PS2.

Si las ofertas de PS2 de Sony en PS Plus son repeticiones de PS4, su línea de juegos originales de PlayStation recuerda a otra compilación de Sony de la última generación de consolas.

PlayStation Classic fue la respuesta de Sony a las populares miniconsolas NES y SNES Classic de Nintendo, que venían precargadas con muchos de los juegos más queridos de esos sistemas.

Aunque incluía algunos grandes de todos los tiempos e incluso gemas raras como el primer juego de Persona, las ofertas de Classic parecían insignificantes en comparación con las de Nintendo.

La selección de juegos de PlayStation de PS Plus es aún más decepcionante.

The Classic al menos incluía juegos como Metal Gear Solid y Grand Theft Auto, pero estos títulos principales faltaban en la primera ola de juegos de PlayStation de PS Plus, junto con juegos como Castlevania: Symphony of the Night y PaRappa The Rapper.

Las nuevas incorporaciones de julio a la sección Clásicos o Premium hicieron poco para aliviar esto, ya que se limitaron a tres juegos de PSP relativamente oscuros.

La decepcionante selección de PlayStation Classics de Sony se siente como una continuación de su apatía hacia su catálogo anterior, pero puede que no sea todo su culpa. En una era de remasterizaciones y remakes de juegos amados, los editores pueden dudar en ofrecer las versiones clásicas.

Los juegos Grand Theft Auto: The Trilogy de la era PS2 fueron retirados de PSN a favor de sus desafortunados remasterizadores.

Los productos básicos de PS2 como Devil May Cry y Crash Bandicoot tienen remasterizaciones disponibles. Sin embargo, nada de eso explica por qué faltan juegos propios de Sony como Twisted Metal.

La alineación actual de Sony es decepcionante para los fanáticos que buscan jugar los mejores juegos clásicos de PlayStation, pero vale la pena recordar que la nueva encarnación de PS Plus solo ha estado operando durante un mes.

Por más difícil que sea para los fanáticos aceptar esto de una respuesta tardía a Game Pass, Sony no estará dispuesto o no podrá descargar todo su contenido a la vez.

Todavía hay esperanza de que una mejor selección de juegos de PlayStation y PS2 sea parte del nivel Premium.

Incluso si no lo son, los fanáticos retro de Sony pueden mantenerse ocupados con las sólidas ofertas de PS3 de PS Plus, siempre que tengan una buena conexión a Internet para transmitirlas.

