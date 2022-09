PlayStation Plus: 'Hot Wheels Unleashed', 'Injustice 2’ gratis en Octubre

Ya es una tradición que a finales de mes, PlayStation nos anuncia a través de su blog, cuáles serán los títulos que llegarán para PlayStation Plus; ahora sabemos que juegos tendremos disponibles en octubre.

Es importante recordar que los videojuegos gratuitos solo estarán disponibles para los miembros de PlayStation Plus: Essential, Extra y Deluxe.

La joya de la corona de Octubre sin duda será 'Hot Wheels Unleashed', un gran título de carreras que apela a la nostalgia de las pistas de juguete que la misma marca distribuye, pero este videojuego no será el único, te damos las reseñas.



Hot Wheels Unleashed

Colecciona, construye y compite en este gran mundo de arcade basado en el universo de Hot Wheels.



Adquiere nuevos vehículos y, después, compite en las pistas junto a tus amigos en pantalla partida de dos jugadores o en desafíos con hasta 12 oponentes en línea.

¿Por qué no construir propia pista? , en este juego también podrás crear un asombroso diseño dentro y fuera del editor de pistas.

Agrega vueltas, potenciadores especiales, obstáculos y elementos especiales para crear increíbles parques temáticos para tus carreras y, después, comparte tu creación en línea para que otros jugadores las prueben.

El título estará



Injustice 2



Los genios detrás de Mortal Kombat regresan al universo de DC con la alineación más grande de superhumanos.

Podrás escoger las versiones más retorcidas de héroes y supervillanos icónicos y participar en batallas a nivel épico en lugares asombrosos alrededor delmundo.

Enfrenta a jugadores en línea y fuera de línea, o arriesgate en una campaña de historia para un solo jugador en la que Batman lucha contra el régimen de Superman.

Después de cada partida, recibirás equipo para aprovisionar, personalizar y evolucionar a tu alineación.



Injustice 2 estará disponible para PlayStation 4 a partir del martes 4 de octubre.



Superhot

Superhot es el gran título de FPS en el que el tiempo se mueve sólo cuando tú te mueves.

No hay barras de salud que se regeneren. No hay gotas de munición convenientemente situadas. Eres tú, solo, en inferioridad numérica y de armas. Toma las armas de los enemigos caídos para disparar, cortar y esquivar a través de un verdadero huracán cinematográfico de balas a cámara lenta.

Estará disponible a partir del martes 4 de octubre, pero no se ha especificado si llegará para PS4, PS5 o ambos.

¡Descarga ya! estos títulos se van con septiembre

Sí aún no los descargas, hoy es el día para que corras y descargues los juegos de septiembre que llegaron para PlayStation Plus durante este mes, pues tenemos hasta el 3 de octubre para hacernos con ellos.

Los tres títulos de este mes fueron 'Need For Speed Heat', 'Granblue Fantasy: Versus' y 'Toem'. Que no se te vaya a a pasar añadirlos a tu bilboteca.

