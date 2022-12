PlayStation Plus: Estos videojuegos ya no estarán disponibles en el 2023

Durante esta semana se confirmó que algunos atractivos títulos dejarán de formar parte del servicio de PlayStation Plus, para ser exactos, Sony ha actualizado la lista y son 10 títulos los que desaparecerán de la suscripción a principios del próximo año 2023.

Primero se filtró que los juegos que dejarían PlayStation Plus eran nada más y nada menos que Bound by Flame, The Council - The Complete Season, Shiness: The Lightning Kingdom y Space Hulk: Tactics, anunciándose que será el próximo 17 de enero el día que todos se llevarán esta no grata sorpresa.

Pero ahora también se han confirmado otros seis títulos, videojuegos que estarán disponibles por menos de un mes, así que si te gustan, deberás de aprovechar al máximo el tiempo que les queda, salvo que quieras comprarlos, por supuesto.

Videojuegos que dejarán PlayStation Plus en enero de 2023

Todos estos títulos dejarán de estar disponibles en la misma fecha mencionada, así que te recomendamos que les des un vistazo antes de que sea demasiado tarde. A continuación te dejaremos la lista de todos los videojuegos que dejarán PlayStation Plus en enero, mismos que, como te estamos informando aquí en La Verdad Noticias, son los siguientes 10 juegos:

Seasons After Fall

Bound by Flame

Shiness: The Lightning Kingdom

Masters of Anima

The Council - The Complete Season

The Last Tinker: City of Colors

Electronic Super Joy

Leo's Fortune

Enigmatis: The Ghosts of Maple Creek

Space Hulk: Tactics

¿Dónde se puede comprar un PlayStation?

Una PlayStation la puedes comprar tanto en línea como en una tienda física, algunos de los lugares en los que puedes adquirir una PS5 o una PS5 digital son Amazon, Best Buy, WalMart, Game Stop, Newegg, Adorama, Target y por supuesto, directamente desde Sony.

¿Cuánto cuesta el plus de 12 meses?

Una suscripción anual de PlayStation Plus cuesta $39.99 USD, cantidad que en pesos mexicanos son un aproximado de 774.49. A su vez, PS Plus también cuenta con paquetes más caros y con muchos más beneficios.

