PlayStation Now presenta nuevos juegos para enero de 2021

Anunciado hoy, Xbox Game Pass recibirá siete juegos nuevos durante enero, incluidos Injustice 2, What Remains of Edith Finch y la actualización 2021 de PES.

Sin embargo, parece que la plataforma de juegos a pedido de Microsoft no será el único servicio de suscripción que ofrece algunos juegos nuevos para enero, y PlayStation Now revela su nueva línea de títulos gratuitos que estarán disponibles para los suscriptores este mes.

PlayStation Now ofrece 3 nuevos juegos

Si bien no puede igualar los siete juegos de Xbox, PlayStation Now ofrece tres nuevas experiencias para los suscriptores, con la alineación que presenta un constructor de ciudades, un título de carreras y un juego de supervivencia estratégico. Los juegos disponibles son The Crew 2, Frostpunk: Console Edition y Surviving Mars, y el trío está disponible para descargar en PlayStation Now a partir de hoy.

PlayStation ha citado a The Crew 2 como cabeza de cartel de este mes

La Verdad Noticias te informa que PlayStation ha citado a The Crew 2 como cabeza de cartel de este mes, y el juego de conducción desarrollado por Ubisoft llegó originalmente a las tiendas a mediados de 2018. El concepto ve a los jugadores saltar a una variedad de autos, botes y aviones, recorriendo una gran interpretación de mundo abierto de América del Norte. El juego obtuvo un promedio de 64 en Metacritic después del lanzamiento, y los críticos citaron que el título era hermoso y tenía un gran multijugador, pero tenía errores y un poco decepcionante a pesar de su concepto ambicioso. Aún así, los jugadores que estén intrigados por la premisa del título de carreras de Ubisoft pueden acceder a él en PlayStation Now hasta el 5 de julio de 2021.

January’s PlayStation Now additions let you race across the U.S., colonize Mars, and lead a society through inhospitable cold. More details: https://t.co/aKIdPoBpAR pic.twitter.com/8jRLQgdhvl — PlayStation (@PlayStation) January 5, 2021

Frostpunk: Console Edition, por otro lado, es un puerto del bien recibido simulador de ciudad de supervivencia para PC que se lanzó originalmente en 2018. El título ve a los jugadores asumir el papel de un líder de una historia alternativa postapocalíptica, ciudad donde deben sobrevivir a las oscuras y heladas condiciones dejadas tras un invierno volcánico mundial. Tomar decisiones impactantes para mantener la ciudad segura y continuar expandiéndose es el nombre del juego aquí, ya que los jugadores tienen que decidir si el fin justifica los medios en un mundo post-apocalíptico. Obtuvo un 84 cuando se lanzó en PC, mientras que su versión de PlayStation 4 obtuvo un 87.

Finalmente, Surviving Mars también es un constructor de ciudades, esta vez viendo a los jugadores construir un asentamiento futurista en la superficie de Marte. Por supuesto, no será tan fácil, ya que los jugadores tendrán que equilibrar los recursos crecientes y enviar cohetes a la tierra para recolectar alimentos. En el camino, también tendrán que lidiar con eventos conocidos como misterios, que hacen que sus asentamientos luchen contra enfermedades, guerras e incluso el contacto alienígena. Fuera de PlayStation Now, los jugadores de PS4 y PS5 también pueden obtener sus títulos mensuales de PlayStation Plus, incluidos Greedfall, Shadow of the Tomb Raider y, en PlayStation 5, Maneater.