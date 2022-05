PlayStation: Exclusivas se 'deteriorarían' si llegarán a PS Plus el primer día

Exclusivas se "deteriorarían" si llegarán a PS Plus el primer día

El ejecutivo de PlayStation, Hiroki Totoki, dijo recientemente a los inversores en una llamada de resultados financieros de Sony que la calidad de sus juegos propios se "deterioraría" si se lanzan al servicio de suscripción PlayStation Plus de la compañía el día del lanzamiento.

Esta noticia llega a través de Eurogamer, que informa que Totoki dijo esto y también mencionó que no quiere hacer comentarios sobre "la estrategia del competidor", siendo el posible competidor Microsoft y su servicio Xbox Game Pass.

Xbox lanza sus juegos propios en Xbox Game Pass el día del lanzamiento y es un gran atractivo para el servicio de suscripción.

No esperes ver las exclusivas en PS Plus al mismo tiempo de su lanzamiento.

El CEO de PlayStation, Jim Ryan, reveló en el pasado que incluso con la próxima renovación de PS Plus de la compañía, no planea lanzar juegos propios allí, y los últimos comentarios de Totoki se hacen eco de eso.

“Me abstendré de hacer comentarios sobre la estrategia del competidor”, dijo Totoki a los inversionistas.

“Nuestro pensamiento actual es tener costos de desarrollo [y] una inversión adecuada en I + D para productos de calidad, y eso mejorará la plataforma y también mejorará el negocio a largo plazo.

Títulos de tipo AAA en PS5, si los distribuimos en los servicios de suscripción, es posible que debamos reducir la inversión necesaria para eso y eso deteriorará la calidad del título propio y esa es nuestra preocupación... por lo que queremos asegurarnos de gastar lo apropiado los costos de desarrollo para tener productos sólidos (títulos) se introduzcan de la manera correcta”.

Como puede ver, Totoki evita mencionar a Microsoft y su estrategia Xbox Game Pass, pero sus palabras son bastante claras:

Si PlayStation adoptara una estrategia propia de PS Plus similar a la de Microsoft, cree que la calidad de sus juegos disminuiría.

PlayStation apuesta por inversión en juegos propios

Eurogamer señala que en otra parte de la convocatoria financiera, Totoki dijo que PlayStation planea "aumentar los gastos de desarrollo de software destinados a fortalecer el software propio en nuestros estudios existentes en aproximadamente 40,000 millones de yenes". Eso se traduce en aproximadamente $308 millones.

“En el futuro, nuestro objetivo es hacer crecer el negocio de los juegos fortaleciendo nuestro software propio e implementando ese software en múltiples plataformas”, dijo Totoki, probablemente aludiendo a los lanzamientos para PC y dispositivos móviles, como señaló Eurogamer.

Mientras espera ver cómo se ve esa inversión de $308 millones, lea sobre las nuevas opciones de PlayStation Plus de Sony que se lanzarán pronto y que combinan Plus y PlayStation Now.

