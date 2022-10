Plantas vs. Zombies en Minecraft genera debate sobre características del girasol

Plantas vs. Zombies en juego de Mojang genera debate sobre características del girasol

En Minecraft, los jugadores pueden crear casi cualquier cosa utilizando una gran cantidad de modificaciones. Plantas vs. Zombies es un brillante juego de estrategia en el que los jugadores controlan diferentes variantes de plantas para detener hordas de zombis.

La jugabilidad de Plants vs. Zombies ha sido recreada en el título sandbox por el Redditor u/-_silver_water_.

El Redditor publicó un video en el subreddit r/Minecraft que muestra diferentes mobs de plantas personalizados agregados a Minecraft que atacan a los zombis lanzando proyectiles.

El mod lleva el mundo de Plantas vs. Zombies al juego de Mojang.

Todo el campo de batalla se encuentra en el patio trasero de una casa, similar al juego de estrategia original.

Aunque las diferentes plantas no se parecen en nada a los personajes de dibujos animados en 2D de Plantas vs. Zombies, funcionan de manera similar y tienen diseños pixelados en bloques.

Redditors reaccionan a Plants vs. Zombies en Minecraft

A los miembros del subreddit oficial de Minecraft les encantó el mod de Plantas vs. Zombies que mostraba el póster original.

A pesar de que los zombis eran completamente pasivos con las plantas, la ejecución general y la textura de los nuevos personajes fueron fascinantes de observar.

La publicación recibió más de ocho mil votos a favor y cientos de comentarios en un día.

Dado que el título de la publicación preguntaba a la comunidad qué deberían hacer los girasoles en el mod, la mayoría de los comentarios fueron sugerencias e ideas.

Redditors hizo una lluvia de ideas sobre las diversas posibilidades y consideró cómo los girasoles podrían ayudar a los jugadores a derrotar a la horda de zombis.

Algunos querían que la planta escupiera elementos que ayudarían a los jugadores a comprar más plantas y refuerzos. Esta característica es exactamente cómo funciona la planta en el juego de estrategia original, por lo que encajaría bien en este mod.

Además de los usos del girasol, la gente también contribuyó con ideas únicas para implementar características del juego sandbox en el mod.

Mencionaron que los girasoles podrían arrojar orbes de XP, generar huevos e incluso pociones de salud que podrían curar a las otras plantas a su alrededor.

Un Redditor dijo que estarían encantados si los girasoles también pudieran luchar contra los zombis y no se limitaran a ayudar a las otras plantas a crecer.

El resto de los comentarios agradecieron el póster original y el mod que agregó el juego Plantas vs. Zombies a Minecraft.

Esto solo es posible debido a la facilidad con la que se puede modificar el título de la zona de pruebas. Aunque este no es el primer mod que agrega el juego de estrategia a Minecraft, muchos jugadores no lo habrían sabido si no fuera por esta publicación.

En general, la publicación atrajo mucha atención positiva, con miembros de la página oficial de Minecraft Reddit participando en una discusión productiva al respecto.

El póster original también recibió muchas sugerencias e ideas sobre lo que deberían hacer los girasoles en el mod.

Desafortunadamente, no se mencionó ningún enlace o sitio web desde donde se pudiera descargar el mod. Sin embargo, dado que el cartel original pedía sugerencias sobre las funciones, es seguro decir que es probable que todavía esté en desarrollo.

Te puede interesar: ¿Aún puedes jugar Minecraft Classic?

En La Verdad Noticias tenemos las noticias más recientes de Minecraft. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.