Personajes de Scream y Donnie Darko llegan a Call of Duty este Halloween

El evento anual de Halloween de Call of Duty, The Haunting, regresa esta semana en Black Ops Cold War y Warzone, trayendo a Ghostface de Scream y Frank the Rabbit de Donnie Darko al campo de batalla.

Frank también puede lanzar un motor a reacción sobre sus enemigos con un nuevo movimiento final inspirado en la película de Donnie Darko. Además del operador Ghostface y la máscara de Frank the Rabbit para Baker, hay nuevos elementos sorpresa como la piel Lumens para Maxis.

Hay una gran cantidad de contenido espeluznante en el evento The Haunting de Call of Duty, que se llevará a cabo del 19 de octubre al 2 de noviembre. A continuación, te revelamos todo lo que necesitas saber sobre el videojuego para el evento de Halloween.

Así será The Haunting de Call of Duty

Verdansk se oscurecerá (literalmente) cuando llegue la noche al mapa de Warzone, que está siendo infestado por gg-ghosts para un evento de tiempo limitado. The Ghosts of Verdansk, dicen los desarrolladores, es un "sucesor espiritual" del modo Zombie Royale que debutó el año pasado.

El modo de tiempo limitado tiene a los jugadores "luchando contra amenazas tanto humanas como no humanas" y jugando como fantasmas. En Ghosts of Verdansk, "la muerte no te enviará al Gulag", según el blog del videojuego.

Las variaciones de juego estarán disponibles por tiempo limitado que te presentamos en La Verdad Noticias y que incluyen a: Infectado, en el que los operadores luchan contra un equipo de zombis controlados por jugadores.

Prop Hunt Halloween, en el que calaveras, linternas, gatos negros, murciélagos y esqueletos controlados por los jugadores intentan esconderse de otros jugadores en un mapa de Nuketown con temática de Halloween.

Por último, Scream Deathmatch, en el que dos operadores se convierten en Ghostface y tratan de eliminar a un grupo de supervivientes, que no tienen armas. Por último, los operadores se convierten en fantasmas después de ser eliminados por primera vez.

Aunque no tendrán armas con las que luchar a su regreso, estos jugadores pueden saltar, teletransportarse y aturdir a los operadores de carne y hueso, y arañarlos hasta que mueran durante el evento especial.

¿Cómo iniciar sesión en Warzone?

Para quienes tienen una cuenta de plataforma ya vinculada a tu cuenta de Activision, es posible iniciar sesión con las credencias de la primera. Solo debes ir a la página de inicio de sesión de callofduty.com y elige la cuenta de plataforma con la que ingresarás al juego.

