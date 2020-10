Personajes de Animal Crossing que podrían aparecer en New Horizons

Animal Crossing: New Horizons es uno de los juegos más importantes que se lanzarán este año, ya que ayudó a muchos a lidiar con la pandemia. Desde su lanzamiento en marzo pasado, AC: NH continúa cautivando a jugadores de todo tipo de orígenes, incluidas celebridades y ahora, políticos.

Gran parte del atractivo del juego se puede atribuir a su juego relajante y encantador, pero la amplia variedad de aldeanos y personajes especiales también mejoró la experiencia general de los jugadores mientras construyen sus aldeas desde cero. Durante los meses transcurridos desde el lanzamiento de Animal Crossing: New Horizons, Nintendo introdujo varios personajes de juegos anteriores que no se agregaron inicialmente al juego, como Luna, Reese, Cyrus y muchos más. Ahora, aquí hay algunos personajes que aún no han aparecido en New Horizons y que Nintendo debería presentar en futuras actualizaciones.

Personajes no confirmados que podrían aparecer en New Horizons

Los fanáticos veteranos de Animal Crossing sabrían que algunos aldeanos en el juego han presagiado la probable aparición de personajes especiales al hablar con ellos al azar. Por ejemplo, ese malhumorado amante del arte Fang presagió en una conversación con el jugador la importancia de tener arte en la isla. Curiosamente, Nintendo introdujo la función en el juego con la llegada del incompleto comerciante de arte Redd, quien visitará la isla al azar y venderá piezas de arte falsas y genuinas al jugador.

Conoce los personajes no confirmados para New Horizons

Ahora, algunos jugadores descubrieron una conversación interesante con la aldeana de avestruces Gladys, quien hizo referencia al Dr. Shrunk cuando hablaba de iniciar un club de lectura. Para los no iniciados, Dr. Shrunk es un personaje especial recurrente en la franquicia que ha aparecido en todos los juegos desde Wild World con la excepción de New Horizons. A lo largo de la serie, Dr. Shrunk le dio al jugador la capacidad de expresar sus emociones mediante el uso de emoticonos en el juego. Por supuesto, incluso sin Dr. Shrunk, los emoticonos ya se introdujeron en New Horizons con los aldeanos enseñando al jugador a expresar diferentes reacciones. Ahora, si Nintendo realmente planea regresar al Dr. Shrunk en New Horizons, sería interesante ver cuál será su papel en el juego.

Otro personaje especial al que otros aldeanos han hecho referencia en numerosas ocasiones es Brewster, que trabaja en el café llamado The Roost en varios juegos de Animal Crossing. Por supuesto, su introducción en el juego probablemente significaría que su café también estará disponible en New Horizons, lo que definitivamente es una perspectiva emocionante dado que los jugadores tendrían una nueva área para pasar el rato con sus vecinos. Aunque Nintendo todavía no ha anunciado oficialmente el regreso de Brewster, varios dataminers descubrieron evidencia de que es probable que Brewster aparezca en el futuro, dado que varios archivos en el juego sugieren el regreso del personaje.

Personajes confirmados que regresan en New Horizons

Aparte de estos personajes no anunciados, Nintendo ya ha presentado sus planes para el regreso de otros aldeanos especiales en futuras actualizaciones. Según Nintendo, Franklin, quien es el aldeano de Turquía que sirve como anfitrión del Festival de la Cosecha, llegará al juego junto con la actualización de noviembre. Además, el avance reciente de la próxima actualización también confirmó al aldeano de renos llamado Jingle, que regresará al juego el mismo día que Franklin.

Conoce los personajes confirmados que regresan a New Horizons

Por el momento, no está claro cuándo Nintendo planea volver a presentar a los otros personajes especiales que han sido presagiados por algunos aldeanos en Animal Crossing: New Horizons. Sin embargo, es probable que más personajes regresen a New Horizons con la introducción de varios eventos como Halloween y Navidad, y la llegada de la primavera el próximo año.

La Verdad Noticias te informa que Animal Crossing: New Horizons ya está disponible exclusivamente para Nintendo Switch.