Parque temático Super Nintendo abre sus puertas y así combate el COVID-19

Anteriormente, La Verdad Noticias informó que el parque temático Super Nintendo de Japón abriría sus puertas antes que el de Florida y así fue.

En un principio el parque temático de Super Nintendo abriría en el verano de 2020, para coincidir con los Juegos Olímpicos de Tokio, pero obviamente, eso no sucedió, esto porque el país todavía está cerrado a los viajes internacionales significa que el parque no está atrayendo una gran cantidad de turistas y no está impulsando la economía del país, como se planeó originalmente.

Aunque Super Nintendo ha abierto sus puertas, las "zonas libres de máscaras" designadas, están fuertemente monitoreadas para asegurar que los visitantes mantengan una distancia entre ellos y las mascotas del parque, además de que no se les permite tocarse.

Nada de agarrar animales o cosas.

Super Nintendo, adiós a las fotos estilo Disney

En lugar de las fotos al estilo Disney de niños abrazando a los personajes disfrazados, es mucho más probable que obtengas una foto de Mario y Luigi de pie a una distancia respetable, como adolescentes incómodos en un baile de graduación.

La corresponsal de CNN, Selina Wang, visitó el recientemente inaugurado Super Nintendo World para mostrar el parque temático y tras su visita detalló algunas de sus políticas de COVID-19, que hemos mencionado previamente.

Wang señala que el parque costó 500 millones de dólares y que la industria del juego en su conjunto ha estado ganando mucho dinero durante la pandemia como una de las pocas actividades que todavía puede hacer en casa.

"Para Nintendo, este es un paso importante más allá de su negocio principal de videojuegos y consolas", dice Wang. "Está sacando provecho de su tesoro de propiedad intelectual y personajes icónicos".

Como dice un comentarista de Reddit en el video: "Básicamente, Nintendo está imprimiendo dinero en una industria que actualmente está luchando", refiriéndose a la industria de los parques temáticos.

