Parece que Mass Effect: Legendary Edition se lanza en marzo

Un par de minoristas en línea ahora han incluido la próxima Mass Effect: Legendary Edition para su lanzamiento el 12 de marzo de 2021. EA aún no ha anunciado oficialmente una fecha para su paquete de trilogía de Mass Effect remasterizado más allá de una vaga ventana de primavera, pero a que haya retrasos, en La Verdad Noticias confiamos en que la fecha anterior es actualmente precisa.

El minorista de Singapur Shopitree y el outlet de Indonesia GSShop tienen Mass Effect: Legendary Edition disponible para el 12 de marzo, según lo descubierto por el usuario de Twitter Idle Sloth.

Todavía estamos por ver qué tan remasterizada será la Edición Legendaria, pero es de esperar que un anuncio de fecha de lanzamiento inminente signifique que veremos por primera vez el juego muy pronto.

En noviembre, BioWare anunció la Legendary Edition con la palabra que incluiría "texturas, sombreadores, modelos, efectos y características técnicas", así como todos los DLC para un jugador y paquetes promocionales, remasterizados para 4K Ultra HD.

"Nuestro objetivo no era rehacer o reinventar los juegos originales, sino modernizar la experiencia para que los fanáticos y los nuevos jugadores puedan experimentar el trabajo original en su mejor forma posible", dijo el jefe de BioWare, Casey Hudson, en ese momento.

Otras revelaciones de Mass Effect

Mass Effect: Legendary Edition no es el único gran anuncio de Mass Effect revelado en los últimos meses. BioWare también lanzó un avance en The Game Awards 2020 para el próximo capítulo de la serie Mass Effect, coloquialmente conocido como Mass Effect 4, que parecía mostrar a la compañera favorita de los fanáticos Liara T'Soni caminando junto a la cáscara de un Reaper muerto descomunal para encontrar una pieza de armadura N7 que incluso podría insinuar la supervivencia del comandante Shepard.

El nuevo tráiler de Mass Effect 4 apunta fuertemente a que el final de Destroy es el final canónico de Mass Effect 3. Su controvertido final vio a los jugadores elegir entre tres opciones: Síntesis, Control y Destrucción. Synthesis vio a toda la vida sintética y orgánica en la galaxia fusionarse, Control vio a Shepard renunciar a su forma humana para hacerse cargo de los Reapers como una IA, y el final de Destroy eliminó toda la vida sintética en la galaxia.

El final de Destroy es considerado el mejor final por algunos fanáticos de Mass Effect porque es el único que insinuará la supervivencia de Shepard si el jugador tiene una Fuerza Militar Efectiva lo suficientemente alta cuando ingresa a la batalla final. Sin embargo, no está tan cortado y seco como eso. El final de Destroy también mata a todos los Geth independientemente de si se hizo o no la paz entre ellos y sus creadores, los quarianos, además de matar a dos compañeros: Legion the Geth y Normandy AI EDI.

El lanzamiento de Mass Effect: Legendary Edition para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X será en la primavera de 2021.